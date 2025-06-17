В ЛНР женщина задушила соседку, которая слишком много материлась
Жительница города Антрацит в ЛНР задушила шнурком соседку за то, что так постоянно ругалась матом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Отмечается, что знакомые погибшей пенсионерки пришли к ней в гости и обнаружили лежащее тело, покрытое множественными гематомами. Они сообщили об этом в полицию. Позже правоохранители вышли на подозреваемую.
Выяснилось, что конфликт начался из-за того, что пенсионерка постоянно ругалась матом. После этого соседка пришла к ней в гости и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила и задушила верёвкой.
По данным прокуратуры Луганской народной республики, убийцу приговорили к семи с половиной годам колонии.
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