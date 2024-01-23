Житель Петербурга осуждён на 12 лет за поддержку терроризма в Интернете

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы экстремиста, задержанного ранее в Санкт-Петербурге. Он обвинялся в содействии запрещённой в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Мужчина оправдывал терроризм и призывал к совершению экстремистских действий, используя для этого сеть Интернет. Организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которой он обеспечивал ресурсную и информационную поддержку, действует на территории Сирийской Арабской Республики.
В итоге гражданин РФ Равшан Хакимов признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (содействие и публичное оправдание террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Помимо этого, Хакимову запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
В итоге гражданин РФ Равшан Хакимов признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (содействие и публичное оправдание террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов