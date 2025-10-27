Под Красноярском задержали мужчину, ударившего двух подростков ножом

27 октября 2025, 12:44

Фото: медиасток.рф

В Дивногорске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, напавшего с ножом на двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.