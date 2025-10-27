Под Красноярском задержали мужчину, ударившего двух подростков ножом
В Дивногорске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, напавшего с ножом на двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.
По данным следствия, инцидент произошёл вечером 25 октября. 42-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к 16-летней девушке и 17-летнему юноше и нанёс им несколько ударов ножом. После нападения злоумышленник скрылся.
Пострадавшим подросткам своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий нападавшего задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
