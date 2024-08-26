В Подмосковье девочка застряла ногой в конструкции детской площадки

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Одиннадцатилетняя девочка застряла ногой в конструкции уличной детской площадки, для того чтобы её освободить, пришлось обращаться за помощью к спасателям. Инцидент произошёл в посёлке ВНИИССОК Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу спасения «Система-112» позвонили родители девочки. Они рассказали, что в процессе игры их дочка просунула ногу в металлические перила на одной из игровых конструкций и теперь никак не может освободиться, а попытки причиняют боль», — говорится в сообщении.Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на вызов, осторожно разжали перила с помощью гидравлического инструмента и освободили ногу ребёнка. Медицинская помощь девочке не понадобилась.
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