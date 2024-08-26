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В Подмосковье девочка застряла ногой в конструкции детской площадки

26 августа 2024, 14:08
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Одиннадцатилетняя девочка застряла ногой в конструкции уличной детской площадки, для того чтобы её освободить, пришлось обращаться за помощью к спасателям. Инцидент произошёл в посёлке ВНИИССОК Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«В единую службу спасения «Система-112» позвонили родители девочки. Они рассказали, что в процессе игры их дочка просунула ногу в металлические перила на одной из игровых конструкций и теперь никак не может освободиться, а попытки причиняют боль», — говорится в сообщении.
Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на вызов, осторожно разжали перила с помощью гидравлического инструмента и освободили ногу ребёнка. Медицинская помощь девочке не понадобилась.

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#спасатели
#девочка
#детская площадка
#одинцовский городской округ
#мособлпожспас
Женщина подожгла по наводке аферистов пять машин в Петербурге, ее задержали
26 августа 2024, 14:01

Пять машин подожгла жительница Калмыкии в Петербурге по наводке мошенников, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Информация о горении двух авто поступила в ночь на воскресенье, 25 августа. Уточняется, что речь идет об иномарках «Мерседес» и «БМВ».
«…Наряд патрульно-постовой службы полиции при патрулировании задержал подозрительную женщину. Выяснилось, что оба автомобиля сгорели в результате поджога, а задержанная, 46-летняя неработающая жительница Калмыкии, имеет к этому непосредственное отношение», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
Позже правоохранители выяснили, что перед этим аналогичные случаи произошли еще в трех районах города. Уничтожены автомобили «Ауди», «Шкода» и «Опель».

Известно, что аферисты связались с женщиной и представились полицией. Ее убедили совершить преступления, а также оформить на себя кредит в 1.7 миллиона рублей.

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В Ростове ФСБ выявила подпольное казино в колонии
26 августа 2024, 13:41

Фото: istockphoto / okan akdeniz

В Ростовской области в ИК-14 один из заключённых организовал незаконные азартные игры. По этому факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ТАСС.

«УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУФСИН России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность по организации и проведению незаконных азартных игр на территории ИК-14. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ», — поделились в издании.
В ведомстве уточнили, что организатором игр стал один из заключённых. Он вёл списки игроков, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета других участников.

На территории колонии обнаружили игральные карты, фишки, мобильный телефон, sim-карты и другие предметы.

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Стало известно число пострадавших после мощного взрыва на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ»
Baza: при взрыве на Омском нефтеперерабатывающем заводе пострадали двое человек
26 августа 2024, 13:14

Фото: istockphoto/ecrabb

При взрыве на Омском нефтеперерабатывающем заводе пострадали двое человек. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел взрыв. По словам очевидцев, его слышали в нескольких районах города.

На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв
На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв

Сообщается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У одного была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия, а у второго оторвало конечность. По данным канала, горит установка АВТ-11, которая предназначается для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Помимо этого, сохраняется угроза новых взрывов.

Площадь природного пожара в Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму в настоящее время увеличилась до 75 гектаров. Работы по тушению огня ведутся с земли и с воздуха. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв
26 августа 2024, 12:52

Фото: istockphoto/RamonCast

На омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв, информирует источник 112. По предварительной информации, был хлопок с последующим возгоранием на одной из установок.
По словам очевидцев, взрыв слышали в нескольких районах Омска. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее в сети продемонстрировали кадры повреждений обломками украинского беспилотника жилого дома в Саратове.

Одна из девушек в момент атаки находилась в роддоме, поэтому вернется она уже в полуразрушенную квартиру. Многоэтажка относится к жилому комплексу, где ценовой диапазон квартир составляет до 36 миллионов рублей.

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В Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева
26 августа 2024, 12:48

Фото: Минэнерго РФ

В Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Бобылева. Об этом проинформировал Телеграм-канал Shot.
Сейчас он является главой Департамента развития угольной промышленности в Минэнерго России.

Причина задержания не называется.

До этого сообщалось, что суд продлил срок содержания Павла Дурова под стражей.

Ранее стало известно, что суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН о миграции. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минэнерго
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«Палку оббивать гвоздями, бить по головам?»: Гладков отчитал власти
Гладков отчитал чиновников за бездействие при защите людей
26 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto/N-sky

Срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных граждан при атаке ВСУ по Ракитному поручил провести глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Такое решение он принял из-за критической ситуации.
«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — сказал чиновник на еженедельном оперативном совещании регионального правительства.
Гладков также заявил о том, что нужно применять дисциплинарные меры в отношении тех, кто несет ответственность за защиту граждан. Губернатор заключил, что если нарушения будут выявлены, то за этим последуют взыскания и депремирования.

При обстреле Ракитного боевиками ВСУ погибли пять человек, еще 20 ранены.

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В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки

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#россия
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
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Выбросивший из окна 16-го этажа жену и годовалого сына москвич вышел из комы
26 августа 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Александр Липатов, выбросивший из окна квартиры на 16-м этаже жену и годовалого сына, вышел из состояния комы. В ближайшее время его планируют допросить.
По данным телеграм-канала SHOT, у мужчины зафиксировано сильное отравление препаратами, предварительно — антидепрессантами. В квартире семьи в жилом комплексе «Лефортово парк» правоохранители нашли полупустой блистер «Феварина».

Накануне, 25 августа, 39-летний Липатов голым влез на подоконник и принялся выбрасывать в окно вещи. Затем он сбросил с высоты 16-го этажа своего годовалого сына, а следом вытолкнул 36-летнюю супругу Милену. Позже самого Александра в тяжёлом состоянии увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он впал в кому. У его палаты дежурят полицейские.

В квартире Липатовых, кроме таблеток, были обнаружены несколько странных записок. На одной из них был несвязный текст, на другой — странный рисунок. Сейчас их изучают психологи. Супруги на момент трагедии были в браке около трёх лет.

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#супруги
#полицейские
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Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова
Спутница Дурова пропала после его ареста: Мать девушки дала первый комментарий
26 августа 2024, 11:42

Фото: соцсети Юлии Вавиловой

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь.
В материале «Радио 1» расскажем, кто такая Юлия Вавилова и как связана с Павлом Дуровым.

Задержание девушки Дурова

«Вместе с Павлом Дуровым в Париже была задержана 24-летняя Юлия Вавилова», — написал Телеграм-канал Baza.
Официального подтверждения этих сведений нет.

Кто такая Юлия Вавилова

Вавилова называет себя криптоинвестором, криптокоучем, стримером и геймером. Она ведет странички во многих соцсетях. Девушка публикует кадры из путешествий и занятий спортом, контент ведет на английском языке. По другой информации, Юлия ведет блог о криптовалютах на арабском языке.

Как сообщал Телеграм-канал SHOT, возможная спутница Павла Дурова переехала в Дубай примерно два года назад, ранее девушка проживала в столичном районе Чертаново. Посты в соцсетях говорят о том, что она постоянно живет в Дубае и регулярно появляться в тех же местах, где находится Павел Дуров.

Мать Юлии Вавиловой — предприниматель, которая занималась продажей детской одежды. Женщина сообщила, что в последний раз дочь контактировала с ней два дня назад.

С отцом криптокоуч созванивалась в начале августа. Тогда она говорила ему, что впереди ее ждёт поездка в Париж.

Фото: соцсети Юлии Вавиловой

Связь Юлии Вавиловой с Павлом Дуровым

По предварительным данным, во Францию пара прилетела в субботу всего на один день. Там у них был запланирован ужин. Однако французские силовики арестовали предпринимателя по прибытии бизнес-джета в один из аэропортов Парижа.

Вавилова часто рассказывает в соцсетях о своей жизни, но сам Дуров в ее публикациях не появляется. Подписчики девушки заметили, что на фото часто появляется другой мужчина — телохранитель Павла.

16 августа она опубликовала снимок с сообщением о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. По информации SHOT, перед этим она выкладывала фото из Киргизии и Казахстана, где Дуров проводил отпуск.

На фоне можно заметить частный самолет, похожий на Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, перемещался Дуров. В тот же день в Баку был и Дуров, который встречался с высокопоставленными чиновниками. После этого Юлия перестала появляться в интернете.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям - терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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Москвич получил условный срок в 4 года за торговлю поддельными презервативами
Москвич хотел продать более 7 тыс. пачек поддельных презервативов
26 августа 2024, 11:39

Фото: istockphoto/CopterAnansak

К четырем годам условно приговорили москвича за попытку продать более семи тысяч пачек поддельных презервативов. Как пишет РИА Новости, горе-торговец хотел реализовать продукцию в интернете.
Мужчину взяли с поличным стражи порядка, когда он попытался продать контрацептивы. Презервативы в РФ являются медицинским изделием, а значит, их необходимо обязательно сертифицировать. Фигурант признал вину.

Ранее сообщалось, что сидельцев ИК-19 в Волгоградской области поощряли телефоном, «левыми» заработками и алкоголем. Известно, что зэки также могли купить себе дополнительную передачу и свидание.

По данным журналистов, до 2021 года кнопочный телефон можно было приобрести в ценовом диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.

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