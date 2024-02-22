В Лобне построят ФОК с бассейном

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном построят на территории городского округа Лобня, запустить объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В здании предусмотрен бассейн с раздевалками и душевыми, а также спортивные залы и залы с тренажёрами, медицинский блок и кафе. На прилегающей территории оборудуют зону для отдыха и парковку», — говорится в сообщении.ФОК будет построен в рамках реализации государственной программы, средства на строительство выделяются из бюджета.
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Лев Каштанов