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В Лобне построят ФОК с бассейном

22 февраля 2024, 12:56
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном построят на территории городского округа Лобня, запустить объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В здании предусмотрен бассейн с раздевалками и душевыми, а также спортивные залы и залы с тренажёрами, медицинский блок и кафе. На прилегающей территории оборудуют зону для отдыха и парковку», — говорится в сообщении.
ФОК будет построен в рамках реализации государственной программы, средства на строительство выделяются из бюджета.


Ранее сообщалось, что в городском округе Дзержинский планируют построить ФОК с ледовой ареной — об этом попросили местные жители.

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#лобня
#фок
#строительство
#бассейн
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Первый в истории обвиняемый по «закону Родченкова» получил реальный срок в США
22 февраля 2024, 12:06

Фото: istockphoto/Moussa81

Американский врач Эрик Лира приговорен к тюремному заключению сроком на три месяца в соответствии с «законом Родченкова». Кроме того, он будет в течение года после освобождения находится под надзором, а также заплатит штраф в размере 16,4 тысячи долларов.
Лира стал первым в истории судопроизводства человеком, которому предъявлены обвинения в соответствие с «Актом Родченкова» — законом, подписанным предыдущим (и, возможно, будущим) президентом США Дональдом Трампом и подвергшимся критике во всём мире. Согласно этому правовому акту, предусматривается уголовная ответственность за применение допинговых схем на спортивных соревнованиях. Сообщение о приговоре появилось на сайте Федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

Американский медик ранее признался, что в 2020 году перед Олимпиадой в Токио передавал запрещённые вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре. Арестован Лира был в январе 2022 года, а в мае 2023 года он признал свою вину. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этого правового акта — до 10 лет тюрьмы.

Справка: название закону дала фамилия информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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Подмосковные саночницы завоевали пять медалей чемпионата России
22 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области выиграли две золотые и три серебряные награды на чемпионате России по санному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представительница Московской области Дарья Олесик стала чемпионкой России среди женщин в одноместных санях в категории «спринт». Второе место в этих гонках также завоевала спортсменка из Подмосковья — Виктория Демченко. Кроме того, на счету Демченко ещё одна серебряная медаль — в категории «одноместные сани», — говорится в сообщении.
Медали за первое и второе места подмосковные саночницы взяли также в двухместных санях в категории «спринт».

Соревнования проводились 20 и 21 февраля на олимпийской трассе в Красной Поляне в Краснодарском крае.

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#спорт
#санный спорт
#московская область
#подмосковье
#чемпионат россии
#женщины
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В Подмосковье состоится последний зимний старт международной серии Swimcup
22 февраля 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Последний зимний старт международной серии Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции пройдёт в бассейне «Сатурн» в Раменском городском округе в воскресенье, 25 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В программу спортивного мероприятия войдут индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем. Ожидается, что участие в соревнованиях примут около 400 профессиональных спортсменов и любителей в возрасте от 8 лет», — отмечается в сообщении.
Гостем спортивного праздника станет титулованный пловец, призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России Антон Чулков. Он будет раздавать автографы всем желающим.

После окончания зимних заплывов Swimcup продолжится весной — в рамках весенних соревнований спортивные встречи в раменском бассейне «Сатурн» состоятся 31 марта и 21 апреля.

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#спорт
#плавание
#раменское
#турнир
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Лидер оппозиции Канады выступил против трансгендеров в женском спорте
Канадский оппозиционер Пуальевр выступил против трансгендеров в спорте
21 февраля 2024, 23:48

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр выступил против участия трансгендеров в женском спорте, сообщает канадский телеканал CTV.
Более того, Пуальевр высказался против появления трансгендеров в любых местах, предназначенных исключительно для биологических женщин, например, в раздевалках.

"Места для женщин должны быть предназначены исключительно для женщин, а не для биологических мужчин", - заключил оппозиционер.
Либеральный премьер-министр страны Джастин Трюдо осудил позицию Пуальевра. По его мнению, такие высказывания ущемляет права трансгендеров.

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Путин: Россия остается ведущей спортивной державой планеты
21 февраля 2024, 21:00

Фото: сайт Кремля

Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты, где родились великие атлеты и поставлены мировые спортивные рекорды. Об этом он заявил на церемонии открытия «Игр будущего».
«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», - заявил глава государства.

«Игры Будущего» будут проходить в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Мероприятие станет первыми международными мультиспортивными соревнованиями по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал». Тремин означает вид спортивных и развлекательных мероприятий, где сочетается физическая активность и взаимодействие с виртуальной средой. Участники подвергают себя различным нагрузкам и выполняют упражнения в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде с помощью носимых устройств, датчиков, трекеров и гарнитур.

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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград первенства России
21 февраля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, серебряную и две бронзовые награды на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Медаль высшего достоинства в беге на 60 м с барьерами взял Антон Колмыков. На первую ступень пьедестала поднялась Елена Акимова, которой не было равных в беге на 800 м. На дистанции 60 м вторым финишировал Константин Храпов. Подмосковный спортсмен показал время 6,95 секунды, обновив личный рекорд», – говорится в сообщении.
Третье место в прыжках в длину заняла Софья Прибиль с результатом 6 м 6 см. В эстафете 4 по 400 м квартет спортсменок из Московской области замкнул тройку призёров. В старте участвовали Александра Морозова, Влада Саула, Елена Акимова и Елизавета Решетова.

Первенство проходило в Тольятти. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 20 лет.

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#соревнования
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Футболист Бушманов заявил об обязанности «Спартака» бороться за тройку
21 февраля 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что команда должна бороться за тройку в этом сезоне.
«У «Спартака» есть всё, чтобы хорошо выступить во второй части сезона РПЛ. Они обязаны бороться за тройку, сейчас видно, что у команды есть положительные сдвиги в игре. Есть стабильная схема, игроки уже понимают, что от них хочет тренер», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Он выразил уверенность в том, что «Спартак» хорош себя проявит.

Сейчас «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 30 набранными очками.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда пребывает в тонусе и вполне может побороться за титул чемпиона РПЛ наравне с «Краснодаром» и «Зенитом».

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#спартак
#рпл
#футбол
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Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук: «Динамовцы очень здорово выглядят»
21 февраля 2024, 14:48

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда пребывает в тонусе и вполне может побороться за титул чемпиона РПЛ наравне с «Краснодаром» и «Зенитом».
«Удалось посмотреть вживую одну игру «Динамо» с «Крыльями Советов». Динамовцы очень здорово выглядят. Команда готова тактически, физически, микроклимат шикарный. У меня есть большие сомнения, что только «Краснодар» и «Зенит» будут разыгрывать чемпионство», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками.

Ранее Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказывал мнение о том, что лучшим футболистом в РПЛ является полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

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#спорт
#рпл
#футбол
#клуб
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В парке имени Лазутиной в Одинцове проведут семейную лыжную гонку TOPSKI FAMILY
21 февраля 2024, 09:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гонка TOPSKI FAMILY на призы олимпийского чемпиона Александра Панжинского для любителей лыж всех возрастов состоится в воскресенье, 25 февраля, в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Для участников организуют старты в 16 возрастных категориях на дистанции от 600 метров до пяти километров. Кроме того, будет организован один дополнительный зачёт — семейный», — говорится в сообщении.
Гонка начнётся с разминки, которую проведёт сам Александр Панжинский. Для всех спортсменов выступит также группа барабанщиков, которая после разминки отправиться поддерживать участников на старте.

Самых юных участников гонки будет сопровождать на дистанции аниматор, который поможет малышам сохранить темп и хорошее настроение.

На финише каждый участник получит памятную медаль и угощения, а для победителей приготовлены особые подарки. В программе также различные развлекательные мероприятия и спортивная лотерея.

Регистрация на гонку продолжается, она открыта по ссылке. Планируется, что участниками забегов станут около тысячи человек.

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#спорт
#лыжи
#одинцовский городской округ
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