Тигр кроваво растерзал пенсионерку на поле

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Жуткий инцидент произошел в штате Махараштра недалеко от лесного массива Кавитпет. Как сообщает Times of India, 60-летняя женщина стала жертвой тигра, который напал на нее в понедельник, 23 января.
Пенсионерка работала на поле, когда хищник внезапно атаковал. Рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь. Позже тело женщины нашли, но тигр успел частично его съесть.
Департамент лесного хозяйства сообщил, что нападение произошло около четырех часов дня. Незадолго до этого патрульные предупредили местных жителей о присутствии тигра в районе. Однако погибшая проигнорировала предупреждение, в отличие от других фермеров, которые оставили свои работы на полях.
К вечеру в окрестностях усилили патрулирование и установили камеры-ловушки для отслеживания передвижений хищника.
В округе Чандрапур это уже 29-й случай нападения диких животных со смертельным исходом за год. Большинство инцидентов связано с тиграми.
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Департамент лесного хозяйства сообщил, что нападение произошло около четырех часов дня. Незадолго до этого патрульные предупредили местных жителей о присутствии тигра в районе. Однако погибшая проигнорировала предупреждение, в отличие от других фермеров, которые оставили свои работы на полях.
К вечеру в окрестностях усилили патрулирование и установили камеры-ловушки для отслеживания передвижений хищника.
В округе Чандрапур это уже 29-й случай нападения диких животных со смертельным исходом за год. Большинство инцидентов связано с тиграми.
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Мария Моисеева