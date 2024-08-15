В Лобне задержали мужчину с кокаином, ЛСД, мефедроном и марихуаной

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Ранее судимого 37-летнего жителя Красногорска задержала полиция Лобни по подозрению в распространении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину задержали, когда он ехал на машине по микрорайону Красная Поляна в Лобне. В брелоке от ключа зажигания полицейские нашли пакет с порошком и установили место закладки с веществом растительного происхождения, которую успел сделать мужчина. А в офисе, который задержанный арендовал в Красногорске, был обнаружен сейф, в котором лежало более 3 кг расфасованных по пакетам наркотиков и психотропных средств», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что в числе обнаруженного находится кокаин, гашиш, марихуана, метамфетамин, таблетки ЛСД, мефедрон, амфетамин и N-метилэфедрин.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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