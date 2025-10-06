В Ломоносове группа подростков устроила драку с мужчинами — полиция ищет нападавших

06 октября 2025, 11:24

Подростки напали на двух мужчин в Ломоносове и скрылись

Фото: Istock / Egoitz Bengoetxea Iguaran

В Ломоносове группа подростков избила двух мужчин и скрылась до приезда полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».