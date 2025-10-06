В Ломоносове группа подростков устроила драку с мужчинами — полиция ищет нападавших
В Ломоносове группа подростков избила двух мужчин и скрылась до приезда полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент произошёл в воскресенье вечером у дома №9/46 на улице Красного Флота. По словам очевидца, между несовершеннолетними и двумя мужчинами, 47 и 48 лет, возник конфликт, который перерос в драку.
Когда на место прибыли сотрудники полиции, подростков уже не было. Пострадавшие получили незначительные травмы — им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Полиция проводит проверку и устанавливает личности нападавших. Вопрос о возбуждении уголовного дела остаётся открытым.
