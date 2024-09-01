В Лондоне объяснили причину взрыва и пожара в городе

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Пожар, произошедший в районе Силвертаун столицы Великобритании Лондоне, был вызван тем, что взрыв, запланированный на съемочной площадке, вышел из-под контроля, сообщила пожарная служба британской столицы в социальной сети X.
Пожар был потушен за короткое время.
Вечером 31 августа газета Daily Mail сообщила о взрыве и последующем пожаре возле стадиона O2, третьего по вместимости крытого стадиона в Лондоне. Вскоре после этого полиция города объявила, что пожар был связан со съемками.
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«Один фургон был уничтожен огнем, и большая часть легкового автомобиля и грузовика были повреждены пламенем. В настоящее время сообщений о пострадавших нет», – сообщили там.
Вечером 31 августа газета Daily Mail сообщила о взрыве и последующем пожаре возле стадиона O2, третьего по вместимости крытого стадиона в Лондоне. Вскоре после этого полиция города объявила, что пожар был связан со съемками.
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Александр Климов