Взрывы прогремел вблизи крупного стадиона в Лондоне

Фото: istockphoto/dzika_mrowka
Вблизи стадиона О2 в Лондоне прогремели взрывы, сообщает Daily Mail.
На видеозаписи, опубликованной телеканалом, видно, как поднимается дым. На место пожара выехали пожарные бригады.
Стадион O2 обладает третьей по величине крытлй площадкой в Великобритании.
Ранее пять человек получили ножевые ранения в британской столице в последний день фестиваля афро-карибской культуры. На карнавале также был зафиксирован случай нападения с применением кислоты. Безопасность мероприятия обеспечивали семь тысяч полицейских.
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Стадион O2 обладает третьей по величине крытлй площадкой в Великобритании.
Ранее пять человек получили ножевые ранения в британской столице в последний день фестиваля афро-карибской культуры. На карнавале также был зафиксирован случай нападения с применением кислоты. Безопасность мероприятия обеспечивали семь тысяч полицейских.
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Александр Климов