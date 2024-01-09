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В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома

09 января 2024, 04:03
Фото: iStock/TheaDesign

Фото: iStock/TheaDesign

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома.

«Около 18:00 (10:00 мск) автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель задержан, мы выясняем причину характер столкновения», — написал спикер Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети Х.

NBC сообщает, что на месте инцидента работают полицейские, медики и пожарные. По информации телеканала, признаки угроз в автомобили обнаружены не были. ​Предварительно, в результате происшествия никто не ​пострадал.

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В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
РИА Новости: В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
09 января 2024, 04:10

Фото: iStock/welcomia

В техасском городе Форт-Уэрт в результате взрыва в отеле пострадал 21 человек, один их которых находится в критическом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.
«Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно», — цитирует агентство слова собеседника.

В городском департаменте полиции также отметили, что пожарные, прибывшие на место взрыва, заметили запах газа и привлекли газового оператора.

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#пожарные
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В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна
09 января 2024, 02:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна. Об этом поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил на своей странице в Facebook.*
В публикации говорится, что в настоящее время Рубинштейн в тяжелом состоянии, он находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Ему проведена операция.

Информацию о госпитализации поэта также подтвердила в Facebook* дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь, став в течение десятилетия одним из основоположников московского концептуализма.

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СК: После ДТП с 50 машинами в Новгородской области заведено уголовное дело
09 января 2024, 02:38

Фото: сайт СК РФ

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого четыре человека погибли. Об этом региональное управление СК РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
Уточняется, что дело завели по по п. «в», ч. 2 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) УК РФ. Лицам, признанным виновными по этой статье, грозит до 10 лет лишения свободы.

Предварительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

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#рф
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Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали
МВД: Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали
09 января 2024, 02:29

Фото: iStock/blinow61

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых в поджоге квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге.
«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — написала она в своём Телеграм-канале.



Ранее Татаренков рассказал РИА Новости, что неизвестные подожгли дверь квартиры, когда внутри никого не было, однако внутри горел свет, который было видно с улицы. Таким образом, поджигатели могли рассчитывать именно на жертвы, предположил журналист. Он также добавил, что подозревает в произошедшем «украинский след».

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#жертвы
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#мвд
#ирина волк
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В Техасе при взрыве в отеле пострадали 11 человек
09 января 2024, 02:18

Фото: iStock/MattGush

В одном из отелей техасского города Форт-Уэрт прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали одиннадцать человек, сообщает NBC со ссылкой на городскую пожарную службу.
Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых видны обломки здания на месте ЧП.

По словам пожарных, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

«Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы», — цитируют журналисты слова представителя пожарной службы.

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#чп
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В Аргентине программиста из России убили на пороге дома
Infobae: В Буэнос-Айресе программиста из России убили на пороге дома
09 января 2024, 02:01

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Буэнос-Айресе 40-летнего россиянина убили на пороге собственного дома при попытке сопротивляться грабителям. Об этом пишет Infobae со ссылкой на городскую полицию.
«Евгений Сипатов, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налётчиками, которые ограбили его у его дома в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что Сипатов являлся натурализованным аргентинцем и проживал в Буэнос-Айресе вместе с беременной женой. Всего несколько недель назад мужчина закончил строительство дома, на пороге которого был убит.

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#мужчина
#дома
#аргентина
#убийство
#грабители
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В Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов
В Забайкалье сошли с рельсов 27 вагонов грузового поезда — РЖД
09 января 2024, 01:39

Фото: iStock/designbydx

На Забайкальской железной дороге 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает РЖД в своём Телеграм-канале.
«Восьмого января 2024 года в 19:17 на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 27 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет», — говорится в публикации.

В РЖД так проинформировали о создании оперативного штаба, который возглавил лично глава компании Олег Белозёров. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

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#ржд
#дороги
#поезда
#авария
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В Новгородской области число пострадавших в массовом ДТП возросло до 16
МЧС: В Новгородской области число пострадавших в массовом ДТП возросло до 16
08 января 2024, 23:07

Фото: Фотобанк Московской области

В Новгородской области в ДТП на автодороге М-11 «Нева» пострадали 20 человек, четверо из них скончались. Среди погибших был один ребёнок, пишут «Известия» со ссылкой на МЧС РФ.
«Травмированы 16, из них пять детей», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время троих пострадавших детей авиацией доставили из Ставрополья в Великий Новгород.



​В понедельник, 8 января, под Великим Новгородом произошло ДТП. ​По словам губернатора Андрея ​Никитина, в массовой аварии участвовали около ​50 ​машин. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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#дтп
#уголовное туристы
#аварии
#человек
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На Филиппинах россиянка упала на автомобиле со скалы
08 января 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Россиянка погибла, ещё двое россиян получили травмы в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу.
Об этом сообщает местный телеканал GMA News.

Авария случилась в понедельник примерно в 15.00 (10.00 - мск). Группа из трех россиян двигалась на машине из города Себу в город Моалбоал.

Машина выехала на встречную полосу и рухнула с обрыва в море. Погибла россиянка, двое гражданам РФ смогли выбраться из перевернутого автомобиля. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.

РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского. Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.

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#авария
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