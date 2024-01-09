В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома

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В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома.
«Около 18:00 (10:00 мск) автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель задержан, мы выясняем причину характер столкновения», — написал спикер Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети Х.
NBC сообщает, что на месте инцидента работают полицейские, медики и пожарные. По информации телеканала, признаки угроз в автомобили обнаружены не были. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
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