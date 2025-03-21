В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое

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В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека» — говорится в сообщении telegram—канала.
Площадь пожара на месте происшествия увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Взрыв привел к выбросу горящей нефти. Повреждены три единицы техники. В списке пострадавших двое пожарных. У них зафиксированы легкие ожоги и отравление дыхательных путей из-за горящих нефтепродуктов. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
Для тушения возгорания задействованы 456 человек и 181 единица техники.
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