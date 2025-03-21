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В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое

На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв, пострадали два человека
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека» — говорится в сообщении telegram—канала.

Площадь пожара на ​месте происшествия увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. ​Взрыв привел к выбросу горящей нефти. Повреждены ​три единицы техники. В списке пострадавших двое пожарных. У них зафиксированы легкие ​ожоги и отравление дыхательных путей из-за горящих нефтепродуктов. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

​Для тушения возгорания задействованы 456 человек и 181 единица техники.

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#пожар
#краснодарский край
В США учительница объяснила обвинение в изнасиловании школьника своей красотой
21 марта 2025, 02:28

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Американская учительница Кристина Формелла не призналась в изнасиловании 15-летнего подростка, а обвинения в свой адрес объяснила тем, что она красивая. Об этом сообщает Daily Star.
Как оказалось, 30-летняя Формеллу разыскивала полиция за сексуальные отношения с учеником. Женщину задержали во время проверки документов, когда ее машину остановили полицейские.

Педагог являлась тренером школьной футбольной команды в городе Даунерс-Гров, штат Иллинойс. Мать одного из учеников нашла переписку, в которой ее сын общается с Формеллой на откровенные темы. Как потом объяснила обвиняемая, она лишь слишком сильно заботилась о подростке.

В итоге женщина подозревается в изнасиловании ученика в классе школы. Все нападки в свою сторону Формелла объяснила тем, что она красивая. Судебное заседание по делу пройдет в ареле.

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#полицейские
#изнасилование
#педофилия
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Mash: вебкам-студию нашли за стеной государственной детской библиотеки в Москве
20 марта 2025, 18:32

Фото: istockphoto/Dzurag

Вебкам-студию обнаружили за стеной государственной детской библиотеки в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что малолетние модели работали для иностранной аудитории.
Известно, что одну 14-летнюю «актрису» для эксперимента туда направили активисты Молодежного парламента с сотрудниками Центра прав молодежи. На одежде у девушки-подростка была скрытая камера, а наблюдал за ней куратор. На так называемом собеседовании ребенку предложили «пробную смену для иностранной аудитории». Дальше в ход пошли различные бонусы в виде бесплатных психологов «игрушек для работы», контентмейкера, тренера и фотографа.

Привлечь к ответственности владельцев студии пока невозможно в связи с отсутствием факта половых сношений. Ранее стало известно, кого задержали в Ленобласти.

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#мир
#россия
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#криминал
#новости
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В Ленобласти задержали мужчину, пересёкшего границу между Эстонией и Россией по реке
20 марта 2025, 15:30

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который плыл по реке Нарве, разделяющей Россию и Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, нарушитель плыл из Эстонии, был одет в гидрокостюм. При себе он имел водоотталкивающие чехлы с российскими рублями, фонариком, ключами и зарядным устройством.

Также известно, что мужчина находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за незаконные производство, сбыт, пересылку наркотических средств.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

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#мужчина
#пограничники
#ленинградская область
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали нападения на Красной площади и в синагоге
Напавшие на «Крокус» планировали теракты на Красной площади и в синагоге
20 марта 2025, 14:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассматривали для нападения Красную площадь, синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.
Адвокат добавил, что перед нападением на концертный зал исполнители теракта заранее осмотрели место. Они пришли в «Крокус» в «цивильной одежде» и изучили обстановку, заключил Власов.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#бастрыкин
#крокус сити холл
#теракт
#преступники
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«Либо со мной, либо мертвой»: бывший парень больше трех часов изощренно пытал девушку. Почему полиция так и не приехала?
20 марта 2025, 14:03

Фото: iStock/SB Arts Media

В ночь с 13 на 14 января 2020 года в мрачных коридорах общежития на Ленинградском проспекте раздались пронзительные женские крики. Около трех часов ночи они становились всё громче, наполненные отчаянием и страхом.
Более трех часов беззащитная жертва страдала в своей квартире, а полиция оставалась бездействующей. Как могло случиться так, что её мучитель остался безнаказанным? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Талантливая Вера

Вера Пехтелева, родившаяся 24 сентября 1997 года в Киселевске, Кемеровской области, с ранних лет выделялась среди сверстников. Учёба в Лицее принесла ей признание: её имя появилось в разделе «Гордость Лицея», а участие в областных мероприятиях и победа на фестивале «Радуга» лишь подтверждали её талант. Вера занималась вокалом в коллективе «Киселевские авоськи», что подчеркивало её артистичную натуру.

Несмотря на развод родителей, Вера сохранила теплые отношения с отцом Евгением, часто проводя каникулы с его новой семьей. Мама, Оксана, надеялась, что дочь выберет путь в университет культуры, но Вера удивила всех, поступив в Кузбасский государственный технический университет на факультет экономической безопасности. Она мечтала о карьере в управлении по противодействию коррупции, демонстрируя стремление к серьезным свершениям. Эта очаровательная и талантливая девушка казалась обладательницей яркого будущего, полного возможностей и свершений.

Фото: iStock/Egor Maltsev

Гнилая кровь и чудовище

Владислав Канюс, родившийся 4 августа 1996 года, стал центральной фигурой в резонирующем деле. О его биографии известно немного: отсутствуют данные о национальности, месте работы и образовании. Однако ясно, что в его семье царила неразбериха.

Трагедия коснулась Владислава, когда его отец покончил с собой, использовав охотничье ружье. Это произошло после того, как его уличили в краже и завели уголовное дело. У Владислава есть брат Станислав, переехавший в Новосибирск, который утверждает, что не замечал за братом деструктивного поведения.

В то же время родители Веры Пехтелевой отзывались о Канюсе крайне негативно. Отец Евгений назвал его «гнилой кровью», а мать – «чудовищем». Владислав, бросивший учебу после девятого класса, вел жизнь, далекую от идеалов: злоупотреблял алкоголем и имел судимость за грабеж. Их отношения с Верой начались в 2017 году, когда семьи молодых людей, живущие по соседству в Киселевске, уже были знакомы.

Умница влюбилась в хулигана

Владислав Канюс и Вера Пехтелева проводили время вместе на вечеринках и развлекательных заведениях, их отношения соответствовали классической схеме: умная девушка и хулиган.

Вера надеялась изменить Владислава, но он использовал ее, не желая работать и регулярно залезая в ее кошелек. После двух лет токсичных отношений Вера решила расстаться с ним, но Канюс был категорически против и задумал мрачный план: она должна была быть либо с ним, либо мертвой.

Жуткие крики о помощи

После ссоры девушка переехала в студенческое общежитие. 12 января 2020 года Вере Пехтелевой позвонил Владислав Канюс и предложил заехать за вещами в их общую квартиру на Ленинградском проспекте. Вера отправила подруге голосовое сообщение о том, что съездит за вещами и вернется. От помощи она отказалась и решила вернуться в общежитие на такси, но этого так и не случилось.

Ночь окутала квартиру мрачной тишиной, но вскоре она была разорвана жуткими криками, доносившимися из квартиры номер 738.

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Соседи в панике собирались в коридоре, среди них оказался и брат Владислава. Он вспомнил его угрозы в адрес Веры и понял — нужно ломать дверь. В воздухе витала невыносимая тревога, и никто не знал, что скрывается за этой железной преградой.

В квартире Владислава Канюса 13 января 2020 года развернулась настоящая трагедия. Вечер начинался с романтической ноты: Канюс, надеясь на примирение с Верой Пехтелевой, купил для неё ликёр, а себе — шесть литров пива и бутылку водки. Однако мечты о восстановлении отношений быстро рассеялись: Вера была непреклонна и не собиралась продолжать их связь. В состоянии алкогольного опьянения Канюс, разгорячённый спиртным, напал на девушку.

На допросе он утверждал, что перед тем как начать душить Веру, всего лишь слегка ударил её четыре раза ладонью, а её травмы якобы были следствием того, что она сама ударилась о шкаф. Но результаты судебно-медицинской экспертизы говорят об обратном: Канюс изверг нанес Вере не менее 56 телесных повреждений, безжалостно издеваясь над ней в течение трёх с половиной часов.

Схема, составленная судмедэкспертами, показывает, что на теле жертвы не осталось ни одного живого места — почти половина ударов пришлась на её лицо. Ослеплённый яростью, он использовал не только руки и ноги, но и тяжёлые предметы, а затем взялся за нож. Его намерение не заключалось в том, чтобы быстро лишить девушку жизни; напротив, он стремился растянуть её страдания.

На допросе Канюс жаловался, что Вера кусала его за пальцы, в то время как сама отчаянно боролась за свою жизнь, пытаясь вырваться из этой смертельной ловушки.

Фото: iStock/zoka74

Никто не отвечал

Соседи слышали, как девушка билась о железную дверь, пытаясь спастись от Каниуса, который продолжал расправу.

В течение полутора часов в службу 112 поступило несколько звонков с просьбой о помощи, но полиция не реагировала. Оператор службы 112 переключала звонящих на дежурную часть, где никто не отвечал, а сотрудники полиции объясняли отсутствие реакции нехваткой ресурсов и бензина.

Неподвижное тело девушки

Спустя 3,5 часа невыносимых криков о помощи все внезапно прекратилось. По свидетельствам соседей, ужас длился до 6:30 утра — они безрезультатно звонили в полицию более полутора часов подряд. И вдруг в квартире номер 738 стало пугающе тихо. Это был финал, который положил Канюс — человек, который не только лишил Веру воздуха, но и довел до смерти.

Соседи не дождались полицию и, вооружившись металлическим ломом, стали ломать дверь. Проломив барьер они увидели страшное: неподвижное тело девушки, красные стены и пол — квартира превратилась в сцену кровавой бойни.

Фото: iStock/Jannoon028

Когда в дежурной части узнали, что девушка мертва, наряд быстро приехал. Майор, осознавший масштабы трагедии, проявил эмоции, ведь халатность может повлечь срок до 5 лет.

В итоге двух старших сотрудников обвинили в ущербе от халатности и они отделались штрафом. Сыграли роль смягчающие обстоятельства — у полицейских на тот момент были малолетние дети.

С ужасом вспоминает о том, что увидел

Мама Веры отказывается верить в смерть дочери и продолжает ждать звонка. Женщине проще думать, что ее дочь счастлива в другом городе. Отец, Евгений Пехтелев, чувствует вину за то, что не вмешался в отношения Веры с Владом.

Тело из морга забирал дядя жертвы, он до сих пор переживает ужас от увиденного. Друзья и знакомые не понимают, почему Вера выбрала этого человека.

Приговор

Владислава Канюса обвинили в лишении жизни Веры Пехтелевой без особой жестокости, что могло привести к более мягкому наказанию. Некоторые считают, что следственные органы намеренно занизили степень его вины, чтобы облегчить дело для полицейских, не отреагировавших на вызов. Общественный резонанс заставил суд пересмотреть дело полицейских, переквалифицировав его на более серьезную статью.

В ходе судебного процесса Канюс утверждал, что конфликт начался из-за оскорблений со стороны Веры, и он действовал в ответ на её агрессию. 28 июля 2022 года Кемеровский областной суд приговорил его к 17 годам лишения свободы и выплате 4 миллионов рублей компенсации родителям Веры. Несмотря на попытки родных обжаловать приговор, суд оставил его без изменений.

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