В Лондоне задержали мужчину по подозрению в попытке поджога отеля для беженцев

27 сентября 2025, 08:17

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Лондоне задержан мужчина по подозрению в совершении преступления на почве национальной ненависти. Как сообщает местная газета Islington Gazette, речь идет о попытке поджога рядом с отелем Thistle Hotel Islington, где проживают беженцы.