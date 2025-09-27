В Лондоне задержали мужчину по подозрению в попытке поджога отеля для беженцев
В Лондоне задержан мужчина по подозрению в совершении преступления на почве национальной ненависти. Как сообщает местная газета Islington Gazette, речь идет о попытке поджога рядом с отелем Thistle Hotel Islington, где проживают беженцы.
В Лондоне, в районе Ислингтон, 24 сентября загорелось здание. Пожарные справились с огнем до прибытия полиции. В результате случившегося никто не пострадал.
Задержан 64-летний мужчина, которого подозревают в попытке поджога с целью создания угрозы для жизни людей. Кроме того, у него обнаружено холодное оружие. Подозреваемый заключен под стражу. Правоохранительные органы считают, что инцидент мог быть вызван ненавистью.
