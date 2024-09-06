В Луганске военкору подложили под дверь отравленный букет цветов с 5 кг пластида

Фото: Marina Komrakova
Военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида.
Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС. Подозревается, что это была попытка покушения на жизнь журналиста, занимающегося освещением военных действий на востоке Украины.
На данный момент правоохранительные органы ведут расследование инцидента, выясняя, кто мог стоять за этим преступлением.
Ранее сообщалось, что задержанному в Белоруссии гражданину Японии Наканиси предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики Бедарусь, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Гражданину Японии предъявлено обвинение по статье 358-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщается в заявлении комитета.
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На данный момент правоохранительные органы ведут расследование инцидента, выясняя, кто мог стоять за этим преступлением.
Ранее сообщалось, что задержанному в Белоруссии гражданину Японии Наканиси предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики Бедарусь, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Гражданину Японии предъявлено обвинение по статье 358-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщается в заявлении комитета.
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Елена Перлова