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В Луганске военкору подложили под дверь отравленный букет цветов с 5 кг пластида

В Луганске военкору подложили под дверь букет цветов с 5 кг пластида
06 сентября 2024, 01:35
Фото: Marina Komrakova

Фото: Marina Komrakova

Военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида.
Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС. Подозревается, что это была попытка покушения на жизнь журналиста, занимающегося освещением военных действий на востоке Украины.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование инцидента, выясняя, кто мог стоять за этим преступлением.



Ранее сообщалось, что задержанному в Белоруссии гражданину Японии Наканиси предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики Бедарусь, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Гражданину Японии предъявлено обвинение по статье 358-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщается в заявлении комитета.

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#расследование
#цветы
#отравление
#военкор
Дуров впервые прокомментировал свое задержание
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал претензии властей Франции
06 сентября 2024, 01:55

Фото: istock/Thomasaf

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.
Дуров выразил удивление претензиями французских властей, подчеркнув, что Telegram соблюдает законы и имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на все запросы правоохранительных органов.

Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и непонимание, почему такие меры были приняты, остаётся для него загадкой.

Ранее сообщалось, что во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами. После этого больше встреч у них не было, включая Баку. Владимир Путин подчеркнул, что к Павлу Дурову у властей никаких претензий нет.

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#владимир путин
#telegram
#павел дуров
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Задержанного в Белоруссии гражданина Японии обвинили в агентурной деятельности
05 сентября 2024, 22:58

Фото: istockphoto/Rawf8

Задержанному в Белоруссии гражданину Японии предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Японца обвинили по статье 358-1 УК РБ, указано в сообщении.
«По словам сотрудника КГБ, Наканиси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 358-1 (агентурная деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Шпион собирал информацию о происходящем в стране, о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», о белорусско-украинской границе и военной инфраструктуре, указывалось в материале.

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#белоруссия
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#япония
#безопасность
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Стали известны требования РКН к авторам каналов с аудиторией более 10 тысяч
РКН подготовил правила для каналов в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч
05 сентября 2024, 22:35

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Роскомнадзор подготовил правила для владельцев каналов и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из документа, владельцы каналов должны будут предоставить ведомству ФИО для физических лиц, наименование фирмы, организационно-правовую форму и регистрационный номер для юридических лиц, ФИО и регистрационный номер для ИП. Отмечается, что требования распространяются для граждан России.

Вместе с тем блогеры должны будут передать РКН номера сотовых телефонов, адреса электронной почты и данные о сетевых адресах оборудования, с которого ведется страница.

Ранее стало известно, что подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр предостерег российских провайдеров от попыток ускорения видеохостинга YouTube. Специалисты заявили, что нарушение маршрутизации трафика ставит под угрозу техническую возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-ресурсу в случае возникновения такой необходимости.

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#рф
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В Солнечногорске задержали грузовики с 60 кубометрами строительного мусора
05 сентября 2024, 22:13

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Солнечногорске предотвратили сброс строительного мусора объёмом 60 кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инспекторы Минчистоты провели рейд вместе с сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области, Минэкологии Подмосковья и МВД. Всего было остановлено и проверено 33 грузовика. У двух водителей не было разрешения на перевозку отходов. Нарушителей привлекли к административной ответственности», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что машины, на которых незаконное перевозили строительный мусор, пришлось задержать.

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#подмосковье
#московская область
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Минюст США обвинил шесть россиян в хакерских атаках на Украину и страны НАТО
05 сентября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/welcomia

Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. Среди обвиняемых — якобы шесть офицеров ГРУ Минобороны РФ и россиянин Стигал.
Американский Минюст заявляет, что все эти шесть человек устраивали кибератаки на критическую инфраструктуру Украины, а позднее подвергли хакерским нападениям правительственные системы стран НАТО.
«Министерство юстиции будет использовать все доступные инструменты для пресечения подобного рода вредоносной кибердеятельности и привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.
Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за данные, которые помогли бы арестовать российского хакера Стигала.

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#минюст
#хакеры
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В Тульской области на площади 2 тыс. кв. м. горит помещение АО «Пластик»
Площадь пожара на тульском АО «Пластик» выросла до двух тысяч квадратных метров
05 сентября 2024, 21:51

Фото: iStock/Distortion Media

Площадь возгорания в помещении на территории АО «Пластик» в городе Узловая Тульской области достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 18:29 мск в ГУ МЧС РФ по Тульской области поступило сообщение о пожаре. Восемь пожарных расчётов, а также автолестница для работы на высоте выехали на место. Позднее появилась необходимость в привлечении дополнительных сил и средств.

Как сообщили в правительстве, на территории предприятия загорелись резервуары с машинным маслом.

На место происшествия выехал министр безопасности региона Сергей Косов. Также в предприятию едут лаборатории Роспотребнадзора и ГУ ТО «Природа» для взятия пробы воздуха.

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#тульская область
#пожар
#склад
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#мчс
#правительство
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Выборгский суд Петербурга рассмотрит дела бывших топ-менеджеров «Балтики»
05 сентября 2024, 21:17

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит уголовные дела бывших топ-менеджеров «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Об это сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Шерстенникова обвиняют в совершении преступления о статье о злоупотреблении должностными полномочиями, а Рогачевского – в пособничестве злоупотребления полномочиями.

До этого им вменялась статье о мошенничестве.

По данным следствия, Шерстенников и Рогачевский передали иным структурам холдинга Carlsberg права интеллектуальной собственности на общую сумму 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки в несколько стран. Этим действиями они причинили колоссальный ущерб предприятию и государству в лице Росимущества, которое временно управляет компанией.

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#суд
#уголовное дело
#мошенничество
#права
#ущерб
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Жителей Подмосковья предупредили, что выброшенный в лес мусор приводит к пожару
05 сентября 2024, 20:03

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Выброшенный в лес мусор, даже если он кажется безобидным, всегда приводит к пожару. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Там напомнили, что в подмосковных лесах установлен IV класс пожарной опасности. До 9 сентября в 13 подмосковных лесничествах ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

На это время увеличено число наземных патрулей лесной охраны совместно с полицией и МЧС. Они фиксируют нарушения правил пожарной безопасности в виде въезда автотранспорта в леса, разведение костров и использование мангалов, а также несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах. Это не только навалы мусора, но и выброс веток садовых деревьев, строительного мусора, остатков яблок и овощей.
«Так, сотрудники Ступинского лесничества заметили, как гражданка освобождала участок от березняка. Вырубив три кубометра, она выбросила мусор в лес. Жительница Наро-Фоминском гражданка со своего участка в СНТ «Романтика» вынесла на лесной участок 1,4 кубометра горючих стройматериалов, нарушив правила пожарной безопасности в лесах. А в том же городском округе Ступино юридическая организация, очищая территорию от молодняка, засорила порубочными остатками почти 30 га. Нарушителям выписали протоколы и направили штрафы», – рассказали в ведомстве.
Как напомнили в Комлесхозе, за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц - до 110 тыс.; для юрлиц - до 2 млн рублей.

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#московская область
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МЧС России: в Рязани потушили открытый огонь на картонно-рубероидном заводе
05 сентября 2024, 19:45

Фото: iStock/Distortion Media

На территории предприятия в Рязани потушили открытый огонь. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ГТРК Ока, пожар произошел на картонно-рубероидном заводе, с огнем борются 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.
Изначально МЧС РФ сообщило о горящих строениях и битуме на площади в 700 квадратных метров, а позднее — о локализации пожара на 500 квадратах.
«В 17.38 ликвидация открытого горения», — указано в сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что в белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Отмечалось, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.

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#лес
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