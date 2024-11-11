В Луганске женщина с обнаженной грудью бросалась на проезжавшие мимо машины

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Жительница Луганска с обнаженной грудью бросалась на проезжающие по трассе автомобили. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По данным издания, женщина стояла посреди дороги ранним утром в районе Буревестника. При сближении с автотранспортом она оголяла грудь и демонстрировала ее водителям машин. По данным очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Официально ситуацию в МВД не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали голую девушку, которая домогалась прохожего. Полностью обнажённая девушка познакомилась в парке с мужчиной и стала приставать к нему, чтобы всеми силами затащить в постель. Её при этом не смущали взгляды удивлённых прохожих, а также полицейские, находящиеся неподалёку. Мужчина сбежал, а девушку задержали.
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Официально ситуацию в МВД не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали голую девушку, которая домогалась прохожего. Полностью обнажённая девушка познакомилась в парке с мужчиной и стала приставать к нему, чтобы всеми силами затащить в постель. Её при этом не смущали взгляды удивлённых прохожих, а также полицейские, находящиеся неподалёку. Мужчина сбежал, а девушку задержали.
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Элина Позднякова