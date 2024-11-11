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В Луганске женщина с обнаженной грудью бросалась на проезжавшие мимо машины

Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

Жительница Луганска с обнаженной грудью бросалась на проезжающие по трассе автомобили. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По данным издания, женщина стояла посреди дороги ранним утром в районе Буревестника. При сближении с автотранспортом она оголяла грудь и демонстрировала ее водителям машин. По данным очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Официально ситуацию в МВД не комментировали.



Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали голую девушку, которая домогалась прохожего. Полностью обнажённая девушка познакомилась в парке с мужчиной и стала приставать к нему, чтобы всеми силами затащить в постель. Её при этом не смущали взгляды удивлённых прохожих, а также полицейские, находящиеся неподалёку. Мужчина сбежал, а девушку задержали.

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МК: подросток скончался после съеденного морского деликатеса в Москве
11 ноября 2024, 13:34

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Подросток в возрасте 17 лет умер после съеденного морского деликатеса в одном из столичных ресторанов, пишет «МК». Журналисты уточнили, что трагедия произошла накануне, 10 ноября. Юноша заказал креветки, а после еды начал задыхаться, несчастный скончался до приезда медиков.
Известно, что у мальчика не наблюдались хронические аллергические реакции при жизни. При этом несколько месяцев назад он начал пить биодобавки, стимулирующие синтез белка. Подросток усиленно тренировался, набирая мышечную массу. По предположениям, препарат мог среагировать при взаимодействии с морским деликатесом.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге, где 16-летний юноша умер после посиделок с употреблением алкоголя.

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#подростки
#рестораны
#новости
#еда
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Не понравилась свекрови: житель Петербурга устал от ссор и убил собственную 73-летнюю мать из-за молодой жены
11 ноября 2024, 12:50

Фото: istockphoto / Artem_Furman

44-летний мужчина, работавший технологом, всю свою жизнь находился под полным контролем своей матери. Они жили в одной квартире, и поэтому ему некуда было укрыться от её постоянных замечаний и указаний. Влияние матери распространялось даже на выбор жены. В результате семейный конфликт привел к трагедии — жестокому убийству 73-летней пенсионерки. Что произошло в тот день и из-за чего мужчина решился на такой поступок, расскажет «Радио 1».

Конфликты из-за жены


Мужчина долго старался найти себе спутницу жизни, знакомился с девушками, красиво ухаживал. Однако ни одна из будущих невесток не нравилась Татьяне, его матери.
«Он скромный. Видно, что мать его очень сильно опекала всегда. Она как будто старалась оградить его от всех остальных женщин. Из-за этого Сережа не пользовался особой популярностью среди женщин, но был женат два раза. С первой женой давно развелся, а со второй у них есть маленькая дочка», — рассказал для «КП-Петербург» друг Сергея.
Причины распада первого брака Сергея неизвестны, но, возможно, как раз из-за властной матери. Однако и второй брак оказался проблемным: свекрови не нравилось, что её невестка из провинции.

Мужчина со второй женой познакомился в Курске и был очень рад состоявшейся свадьбе. Но Татьяна не разделяла восторг сына: она считала, что его невеста собирается завладеть их квартирой.
«Он тогда жил вместе с мамой, туда же привез и будущую жену. Маме это не понравилось, она не одобряла его выбор. Говорила, что эта женщина с ним только ради квартиры. В семье были частые ссоры», — сообщает «КП-Петербург».
Из-за постоянных ссор, пара в итоге съехала на отдельную квартиру и начала самостоятельную семейную жизнь.

Проблемы с алкоголем


Однако вскоре Сергей был осуждён за убийство собственной матери. Тело 73-летней женщины нашли на даче.
«Эту дачу Сережа очень любил. Он там постоянно делал что-то по хозяйству. Даже машину купил, чтобы было удобнее добираться», — рассказал друг обвиняемого.
Во время допроса подсудимый признался, что убил маму из-за глубокой неприязни к ней. Его друзья были шокированы этой новостью, так как, по их словам, Сергей крайне неконфликтный и тихий человек, которого сложно вывести из себя.

Однако коллеги мужчины заявили, что у него были проблемы с алкоголем и он даже был закодирован.

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«Когда пиво выпью, происходит помутнение»: знакомство 15-летнего школьника на остановке привело к смерти, подробности
11 ноября 2024, 12:20

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

26 марта 2021 года в посёлке Голубое, расположенном в городском округе Солнечногорск, было найдено тело 15-летнего подростка с многочисленными ножевыми ранениями. Мальчик, который просто искал себе ночлег, был убит 26-летним мужчиной, с которым познакомился накануне. Подробности об этом жестком деле расскажет «Радио 1».

Поссорился с отцом и сбежал из дома


О пропаже 15-летнего юноши первым сообщил его отец, который признался в полиции, что накануне у них с сыном был конфликт. Несмотря на это, 25 марта мальчик все же пошел в школу в Зеленограде, о чем подтвердили учителя. После этого он поехал в Солнечногорск, где на автобусной остановке встретил 26-летнего Константина. Подросток рассказал ему, что сбежал из дома и ему негде спать, и мужчина предложил ему переночевать у него в деревне Голубое.
«Выпили пиво, Константин предложил поиграть в смертельную игру "убить и оживить". Подросток решил рискнуть, но прежде рассказал друзьям о своей затее и новом знакомом. В социальных сетях его стали отговаривать и советовали вернуться домой», — сообщили в правоохранительных органах.
Через несколько часов в Солнечногорском районе нашли мертвого 15-летнего подростока. Преступник сменил одежду, выбросил свои вещи в мусорный контейнер и уехал на автобусе во Владимирскую область. Там его и задержали.
«Не знаю, что произошло. Конфликта у нас не было. Когда пиво выпью, то происходит помутнение», — рассказал при задержании 26-летний Константин.

Как всё произошло


В квартире на Парковом бульваре Константин и его жертва находились вдвоём. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно осуждён за умышленное причинение вреда здоровью по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
«В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. От ранения подросток скончался на месте», — сообщили в ГУ СК по Московской области.
Мальчик был творческим человеком, который однажды хотел стать музыкантом.
«Он любил играть на гитаре, рисовал. Всё говорил: "Вот позову вас на свой концерт". Жаль, что мы на него не попадем», — сказал один из друзей мальчика.
В центре поддержки многодетных семей подчеркнули, что воспитание у школьника было достойным. Они сообщили, что отец юноши активно помогал на различных мероприятиях и проводил для детей «Урок труда».

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#убийство
#солнечногорск
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#конфликт
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#статьи
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На Кубе два мощных землетрясения вызвали оползни
Президент Кубы Бермудес: после землетрясений произошли оползни, повреждены дома
11 ноября 2024, 11:50

Фото: iStock/ Francesco Scatena

Два сильных землетрясения, произошедших на Кубе, вызвали оползни и повредили жилые здания, а также линии электросвязи.
В воскресенье, у берегов Кубы произошло два значительных землетрясения с магнитудой 5,9 и 6,8, передает Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах от побережья страны. В результате землетрясений повреждена электроэнергетическая инфраструктура. Havana Electric Company сообщает о повреждении трансформаторов и кабелей в населенных пунктах Сантьяго-де-Куба и Гранма.

«Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач. Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем блоге в соцсети Х.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроэнергетической системы страны.

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#землетрясения
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В Подмосковье спортсмен одним ударом убил пенсионера из-за парковки
11 ноября 2024, 11:27

Фото: iStock/globalmoments

В подмосковном Одинцове мужчина одним ударом убил пенсионера из-за парковки, при этом у убийцы даже нет машины. Об этом пишет Baza.
По данным издания, все случилось 15 октября на парковке у дома по улице Чистякова. Роман Мамедов высказал претензии Магалу, что тот постоянно перекрывает автомобили соседей. В итоге конфликт перерос в драку. Рядом был 61-летний отец Магала, который не смог стоять в стороне и попытался вступиться за сына.

Мамедов ударил пожилого мужчину. Тот упал и ударился затылком об асфальт. Больше пенсионер не встал. Он умер на месте еще до приезда скорой помощи.

Родные погибшего говорят, что Мамедов занимается боями. Другие соседи также часто жалуются на его агрессивное поведение. После смертельной драки, по словам жителей дома, спортсмен хвалился, что дал взятку, чтобы его отправили под домашний арест.

В настоящее время на Мамедова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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В Екатеринбурге умер 16-летний школьник после посиделок

На Обводном канале найдено тело школьницы

41-летний тюменец совратил 13-летнюю девочку, пообещав ей новый телефон
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#смерть
#конфликт
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#школьник
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#соседи
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#спортсмен
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В Екатеринбурге умер 16-летний школьник после посиделок
11 ноября 2024, 11:10

Фото: istockphoto/blinow61

Школьник умер после застолья в Екатеринбурге накануне, 10 ноября, пишет URA.RU, ссылаясь на источники. Уточняется, что юноше 16 лет, незадолго до случившегося он пил алкоголь. Доза, по данным журналистов, составила пол-литра.
«Подростки выпивали накануне. Около трех ночи двое легли спать, а 16-летний парень остался сидеть в телефоне. Утром все проснулись, однако третий школьник еще спал. Ближе к 13:00 его попытались разбудить, но не смогли», — прокомментировал источник.
Приятели умершего сразу вызвали «Скорую», констатировавшую смерть подростка. Погибший родом из-под Екатеринбурга. В городе он гостил у друга. Его семья полная, на учет юношу не ставили.

В пресс-службе СУ СКР по региону ситуацию не комментировали.

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#мир
#россия
#смерть
#екатеринбург
#школьники
#алкоголь
#новости
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На Обводном канале найдено тело школьницы
11 ноября 2024, 10:16

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» было найдено тело 16-летней девятиклассницы. Об этом пишет «‎ Комсомольская Правда».
По предварительным данным, девушка упала с крыши шестиэтажного здания по собственной неосторожности во время празднования своего дня рождения.

Согласно информации, полученной от источников в правоохранительных органах, трагедия произошла после того, как она употребила спиртные напитки. На месте происшествия была обнаружена курительная трубка.

Отмечается, что девочка воспитывалась в благополучной семье и не состояла на учете. Ее мать работает театральным художником, а отец безработный. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками. Четверо подростков, осквернивших Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, были доставлены в отдел полиции. Также вызвали их родителей.

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41-летний тюменец совратил 13-летнюю девочку, пообещав ей новый телефон
11 ноября 2024, 09:43

Фото: istockphoto / Rawf8

Абатский районный суд вынес приговор 41-летнему мужчине, признанному виновным в совершении полового акта с 13-летней девочкой, которой он пообещал новый телефон, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.
Согласно материалам дела, они познакомились на сайте знакомств и обменялись номерами телефонов.

«Позднее он пригласил Машу на свой День рождения и предложил его отпраздновать у него дома, девушка приняла приглашение, так как Александр обещал ей подарить сотовый телефон. 9 февраля 2023 года 41-летний кавалер приехал к Маше на такси, и они поехали к нему домой, где он и совершил преступления», — указано в сообщении.
В суде тюменец отрицал свою вину, утверждая, что школьница обвиняет его из-за того, что он отказал ей в деньгах.

Подсудимого приговорили к семи годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год и восемь месяцев, а также обязали выплатить 100 тысяч рублей.

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В Люберцах выявили около 300 нелегальных мигрантов
11 ноября 2024, 09:32

Фото: istockphoto / Rawf8

Около 300 нарушителей миграционного законодательства выявили полицейские в ходе проверок на предприятиях и стройках в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В течение недели в отделения полиции округа доставили более 400 иностранцев из стран ближнего зарубежья, их дактилоскопировали и проверили на причастность к совершению различных преступлений и правонарушений. По итогам проверок в отношении 324 иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях, из которых на 276 — за нарушение правил въезда и пребывания в России и незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.
Всех нарушителей оштрафовали, из них 51 нелегального мигранта выдворят за пределы РФ, а 31 посадили под административный арест.

Сейчас ведётся работа по выявлению работодателей нелегалов.

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