В Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ

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В Москве арестовали мужчину, едва не зарезавшего бывшую супругу в торговом центре в Москве. Об этом столичная прокуратура написала в своём Telegram-канале.
Ранее ГУ СК РФ по Москве сообщало о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство в отношении мужчины, который 29 апреля в торговом центре на Святоозёрской улице из ревности чуть не зарезал бывшую жену. Когда она находилась в примерочной, он набросился на неё с ножом и нанёс ранения в область шеи и головы. Женщину экстренно госпитализировали. На опубликованных СК кадрах видно, как после совершения преступления мужчина совершенно спокойно вышел из магазина, разговаривая при этом по телефону.
Согласно решению прокуратуры в отношении мужчины возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о покушении на убийство, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Постановлением Перовского районного суда он арестован до 30 июня.
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Согласно решению прокуратуры в отношении мужчины возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о покушении на убийство, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Постановлением Перовского районного суда он арестован до 30 июня.
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Анастасия Чинкова