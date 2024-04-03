В Люберцах после нападения собаки на дошкольника возбудили уголовное дело

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В Люберцах возбуждено уголовное дело после нападения домашней собаки на малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Инцидент произошёл на лестнице между этажами в подъезде жилого дома в посёлке Красково городского округа Люберцы. Американский стаффордширский терьер набросилась на четырёхлетнего мальчика, причинив телесные повреждения головы и туловища. С укушенными ранами ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», – уточнили в ведомстве.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Лора Луганская