В Люберцах пьяный сын зарезал отца-консьержа у поста охраны ЖК
В подмосковных Люберцах возле поста охраны жилого комплекса обнаружили тело 60-летнего мужчины с перерезанным горлом — подозреваемым в убийстве оказался его взрослый сын. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
35-летний мужчина пришел к отцу на работу, где они поссорились во время распития спиртного. Тогда злоумышленник схватил нож и зарезал родственника. Погибший работал в консьержной службе комплекса.
Инцидент произошел около часа ночи возле одного из корпусов: неизвестный ходил во дворе и выкрикивал нецензурные слова на английском, а позднее жильцы услышали шум возле пункта выдачи — предварительно именно в этот момент нападавший и нанес удар. Очевидцы вызвали скорую и полицию, но спасти пострадавшего не удалось.
Злоумышленника задержали, по факту убийства возбуждено уголовное дело.
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