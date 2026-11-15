В Люберцах пьяный сын зарезал отца-консьержа у поста охраны ЖК

15 ноября 2026, 12:40

Фото: iStock/zoka74

В подмосковных Люберцах возле поста охраны жилого комплекса обнаружили тело 60-летнего мужчины с перерезанным горлом — подозреваемым в убийстве оказался его взрослый сын. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.