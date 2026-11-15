На Сахалине бродячий пес покусал ребенка
На Сахалине бездомная собака напала на мальчика. Об этом сообщили местные жители. Информацию приводит «МК».
Инцидент произошел утром 15 ноября. Ребенок шел из магазина, когда животное бросилось на него возле дома. Школьник получил ссадины и синяки.
Вместе с родителями он обратился в приемный покой, где медики зафиксировали укус. Мать мальчика написала заявление в полицию.
По словам горожан, у собаки была красная бирка на ухе — животное ранее чипировали. Местные утверждают, что этот пес уже нападал на людей. Жильцы собирали подписи и жаловались в администрацию на свору.
Сейчас жители домов снова сообщают о стае бездомных собак в районе «Минутки». В марте здесь проводили отлов. Пострадавший мальчик учится в первом классе. В прошлом году возле дома его уже облаивала стая собак.
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