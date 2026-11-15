На Сахалине бродячий пес покусал ребенка

15 ноября 2026, 12:25

На Сахалине бездомная собака с биркой на ухе напала и покусала мальчика

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

На Сахалине бездомная собака напала на мальчика. Об этом сообщили местные жители. Информацию приводит «МК».