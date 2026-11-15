В центре Петербурга произошла драка со стрельбой
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу всех фигурантов уголовного дела о ночном конфликте в Адмиралтейском районе, сопровождавшемся звуками выстрелов вблизи станции метро «Садовая». Об этом пишет «МК».
По информации пресс-службы городской полиции, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали семь человек в возрасте от 18 до 28 лет в Выборгском и Адмиралтейском районах. Пятеро из задержанных являются уроженцами республик Северного Кавказа.
Двое участников конфликта получили телесные повреждения. Их доставили в медучреждения для оказания помощи.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». При дальнейших оперативно-розыскных действиях сотрудники установили и задержали ещё троих причастных к инциденту лиц — выходцев из северокавказского региона в возрасте от 20 до 27 лет.
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