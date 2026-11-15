В центре Петербурга произошла драка со стрельбой

15 ноября 2026, 11:51

В Петербурге участников драки со стрельбой у «Садовой» отправили в СИЗО

Фото: istockphoto/Petr Vdovkin

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу всех фигурантов уголовного дела о ночном конфликте в Адмиралтейском районе, сопровождавшемся звуками выстрелов вблизи станции метро «Садовая». Об этом пишет «МК».