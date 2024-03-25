В Люберцах росгвардейцы помогли найти угнанный автомобиль

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Московской области сотрудники Росгвардии разыскали угнанный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Найденный сотрудниками ведомства автомобиль числился в угоне.
Стоит отметить, что владелец авто сдавал его в аренду, а арендодатели продали транспортное средство.
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«Росгвардейцам, патрулирующим улицы городского округа, поступило сообщение о розыске транспортного средства. Вскоре на улице Попова стражами порядка была обнаружена машина, подходящая по приметам из розыскной ориентировки. Государственный регистрационный знак не совпадал со сведениями автовладельца, но по данным сервиса VIN номера было установлено, что данный автомобиль действительно принадлежит заявителю», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева