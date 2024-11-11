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Появилось видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета

Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика для угона вертолета
Фото: iStock/camptoloma

Фото: iStock/camptoloma

Федеральная служба безопасности Российской Федерации показала видео о срыве операции Киева по угону вертолета ВКС РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее ФСБ России сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета Ми-8МТПР-1. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского летчика. В ходе операции российские контрразведчики выявили планы Киева и позиции украинской ПВО, что позволило нанести точные удары по целям и ослабить противника.

Российская контрразведка сорвала операцию Киева по угону вертолета ВКС РФ
Российская контрразведка сорвала операцию Киева по угону вертолета ВКС РФ



«В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество», — рассказал лётчик.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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#фсб
#сво
#минобороны
#пво
Стало известно, что Киев обещал летчику за угон вертолета
ФСБ: Киев обещал переправить семью летчика на Украину перед угоном вертолета
11 ноября 2024, 08:59

Фото: istockphoto/JackF

Военная разведка Украины пообещала российскому летчику переправить его семью на Украину через Молдавию перед планируемым угоном вертолета Ми-8МТПР-1. Об этом информирует РИА Новости.
Изначально планировалось вывезти семью через Польшу или Латвию, однако в итоге был выбран маршрут через Молдавию с участием местных спецслужб.

«Перед перелетом моя семья, жена с детьми, должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами», — сказал летчик.

Он также отметил, что в Молдове украинская разведка чувствует себя свободно и не особо учитывает мнения партнеров. В результате изменений маршрут вывоза семьи был скорректирован: теперь они должны были транзитом пройти через Турцию в Кишинев, а затем на территорию Украины.

Ранее ФСБ России сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета Ми-8МТПР-1. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского летчика. В ходе операции российские контрразведчики выявили планы Киева и позиции украинской ПВО, что позволило нанести точные удары по целям.

Появилось видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#лётчик
#фсб
#сотрудники
#минобороны
#пво
#разведка
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Стала известна причина смерти пресс-секретаря SHAMAN
Сердечная недостаточность могла стать причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN
11 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Острая сердечная недостаточность могла стать причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. Об этом информирует ТАСС.
Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году переехал в Москву. На протяжении своей карьеры он работал на Первом канале, а также на радио «Европа Плюс» и «Русском радио», реализуя медиапроекты для различных российских телеканалов. В 2019 году он занял пост руководителя пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Ранее он был пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года представляет певца SHAMAN.

«Вызов поступил из квартиры Коробкова-Землянского вчера около 22:10 мск. По предварительным данным, причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал собеседник агентства.

Российский певец SHAMAN отреагировал на новость о смерти своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Певец подчеркнул, что журналист был для него другом. Артист пожелал ему «Царствия Небесного», сопроводив слова скорби недавним фото покойного.

Напомним, что мужчина находился дома с женой, когда внезапно начал задыхаться. Женщина вызвала скорую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

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#помощь
#певец
#артист
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«Переслал интимные фото»: мужчина красиво отомстил за измену годы спустя
11 ноября 2024, 04:56

Фото: iStock/Motortion

Пользователь форума Reddit под ником Kngfsher1 рассказал, как много лет назад застал свою возлюбленную в постели с другим, а годы спустя смог красиво ей отомстить за измену. Комментаторы по достоинству оценили способ автора.
«В старших классах я несколько лет встречался с девушкой. После окончания школы мы вместе переехали в квартиру и планировали пожениться. Но все изменилось в один прекрасный день, когда я пришел домой с работы и застал ее в постели с моим знакомым», — начал он.
Автор отметил, что после этого бросил девушку. В последующие годы она часто меняла мужчин, и причиной тому были все так же измены.

Недавно девушка неожиданно вновь написала рассказчику, предложила все вернуть и даже прислала несколько интимных фотографий. Недолго думая, автор поста сделал несколько скриншотов и прислал их ее парню. В ответ пришло: «Черт возьми. Хорошо, спасибо». После этого девушка больше ему не писала.

Пользователи форума поддержали автора и одобрили такой способ мести.
«Нарцисс, который обманул однажды, будет обманывать всегда», — подвел итог один из комментаторов.
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#школы
#пользователи
#девушка
#измена
#отношения
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МВД Казахстана прокомментировало информацию о пропаже Бишимбаева из колонии
В Казахстане возбудили дело из-за фейка о пропаже Бишимбаева из колонии
11 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг информацию о пропаже из колонии бывшего министра Куандыка Бишимбаева, который был приговорен к 24 годам по резонансному делу об убийстве своей супруги. Об этом сообщает агентство КазТАГ. Вместе с тем отмечается, что по факту распространения фейковой информации уже возбудили уголовное дело.
«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — говорится в сообщении.
Комитет подчеркнул, что виновные в распространении ложной информации понесут наказание, а также призвал ориентироваться на данные из официальных источников.

Ранее телеканал AIRAN заявил, что Бишимбаева не оказалось в колонии, которая находится в селе Аршалы. Информацию об отсутствии в исправительном учреждении экс-министра якобы также подтвердила его адвокат.

Напомним, по резонансному дело об убийстве бывшим министром экономики Казахстана своей супруги решение суда было вынесено весной 2024 года. О том, как судили Куандыка Бишимбаева и как близкие убитой отреагировали на приговор — в материале «Радио 1».

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#приговор
#убийство
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#супруги
#наказание
#министр
#информация
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В Казани возбуждено уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками
10 ноября 2024, 22:32

Фото: istockphoto/ Paha_L

В Казани возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками, информирует Телеграм-канал «Следком».
Информация об инциденте попала в социальные сети. После того как следователи узнали о произошедшем, управление Следственного комитета (СК) России по республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из публикации.

Четверо подростков, осквернивших Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, доставлены в отдел полиции. ​Также вызвали их родителей.

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#уголовное дело
#следователи
#социальные сети
#информация
#татарстан
#ск
#вечный огонь
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Москвичка сломала позвоночник, пытаясь во время ссоры сбежать от знакомого через окно
SHOT: москвичка сломала позвоночник, убегая от ссоры через окно второго этажа
10 ноября 2024, 21:40

Фото: istockphoto.com/ru/brizmaker

Жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летняя россиянка проводила время в компании знакомого в Головинском районе столицы. Между молодыми людьми началась ссора, которой женщина решила избежать, убегая через окно второго этажа.

Москвичка перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина решил избежать встречи с супругой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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Расправившийся с женой бывший министр Казахстана пропал из колонии
Осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева не оказалось в колонии
10 ноября 2024, 21:15

Фото: istockphoto.com/ru/Sayan_Moongklang

Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который был осужден за расправу над гражданской женой Салтанат Нукеновой, пропал из колонии. Об этом сообщает телеканал AIRAN.
Бишимбаев должен был отбывать 24-летний срок в колонии, которая находится в селе Аршалы, однако его там не оказалось. Информацию об отсутствии в исправительном учреждении экс-министра также подтвердила его адвокат.

Правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении Бишимбаева после вынесения приговора.

Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов. В мае суд присяжных приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.

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#суд
#ночь
#адвокат
#министр
#казахстан
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СК проверит авторов видео у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма
10 ноября 2024, 17:15

Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников

Следственный комитет начал проверку по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки неуклюже шутят на тему мартовской трагедии в «Крокус Сити Холле». Авторов ролика проверят на предмет публичного оправдания терроризма.
Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного управления СК России. В настоящее время правоохранители устанавливают личности авторов и персонажей, заснятых в видеозаписи. Известно, что блогерши приехали из Владимира.

«Всем привет, наши любимые фолловеры, сегодня у нас сходка. Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно, мило», – произнесла одна из девушек на камеру, широко и радостно улыбаясь.

Пользователи сети не оценили глупую шутку и сочли её оскорбительной для памяти 145 жертв теракта, произошедшего 22 марта. В комментариях люди осуждают их поступок и называют его отвратительным. Теперь правовую оценку циничной акции даст и Следственный комитет.

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#следственный комитет
#теракт
#пользователи
#акции
#люди
#ск
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Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции
Ректора СПбРСИ Борзова арестовали по делу об организации незаконной миграции
10 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto.com/ru/Yingko

Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов арестован по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Уточняется, что фигурант дела будет находиться под стражей до 5 января 2025 года. Согласно данным следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении и арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление.

По факту лица перечисленных государств в вузе не учились.

Напомним, 9 ноября текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.

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