Появилось видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета

Фото: iStock/camptoloma
Федеральная служба безопасности Российской Федерации показала видео о срыве операции Киева по угону вертолета ВКС РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее ФСБ России сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета Ми-8МТПР-1. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского летчика. В ходе операции российские контрразведчики выявили планы Киева и позиции украинской ПВО, что позволило нанести точные удары по целям и ослабить противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Читайте также:
ФСБ: участник террористического формирования Украины задержан в Татарстане
В Дагестане по делу о взятке в 60 млн руб. взяли экс-замглавы Минобрнауки
ФСБ: взорвавший автомобиль кандидата в судьи в Бердянске собирался на Украину
Российская контрразведка сорвала операцию Киева по угону вертолета ВКС РФ
«В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество», — рассказал лётчик.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Читайте также:
ФСБ: участник террористического формирования Украины задержан в Татарстане
В Дагестане по делу о взятке в 60 млн руб. взяли экс-замглавы Минобрнауки
ФСБ: взорвавший автомобиль кандидата в судьи в Бердянске собирался на Украину
Дарья Осипова