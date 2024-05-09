В Петербурге мигранты выселили мужчину из жилища

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В Санкт-Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, которые угрозами заставили его съехать из коммуналки. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России в Telegram-канале.
Мигранты заселились в соседнюю комнату в августе 2023 года. С помощью угроз и применением насилия они выселили мужчину и ещё одного соседа из жилища на Малом проспекте.
Отмечается, что иностранцы не имеют регистрации и официального права на проживание в этой квартире. В Информационный центр СКР поступило обращение от петербуржца, который заявил о незаконном проживании мигрантов. В ГСУ СКР по Петербургу начали проверку по факту обращения.
Ранее неизвестный мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком на детской площадке, и украл у неё носок. Инцидент произошёл в посёлке Бугры Ленинградской области. Мужчина подошёл сзади девушки и на глазах у ребёнка повалил её на землю. Затем он потребовал отдать то, что ему очень нужно – носок.
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Отмечается, что иностранцы не имеют регистрации и официального права на проживание в этой квартире. В Информационный центр СКР поступило обращение от петербуржца, который заявил о незаконном проживании мигрантов. В ГСУ СКР по Петербургу начали проверку по факту обращения.
Ранее неизвестный мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком на детской площадке, и украл у неё носок. Инцидент произошёл в посёлке Бугры Ленинградской области. Мужчина подошёл сзади девушки и на глазах у ребёнка повалил её на землю. Затем он потребовал отдать то, что ему очень нужно – носок.
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Дарья Осипова