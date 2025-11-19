«Сгорели заживо»: В Краснодаре авто с ребёнком вспыхнуло после случившегося ДТП
В Краснодаре три человека погибли при столкновении и возгорании автомобилей
В Краснодаре на Ростовском шоссе столкнулись две иномарки. Авария закончилась пожаром и гибелью людей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Автомобили загорелись сразу после столкновения. ДТП произошло в центральной части города и спровоцировало многокилометровую пробку.
«После столкновения машины мгновенно охватило пламя. Владелец «бэхи», водитель «джетты» и её ребёнок сгорели заживо», — рассказали очевидцы.Видеорегистратор одного из участников движения зафиксировал момент инцидента. Запись показывает, как одна из машин столкнулась со встречным автомобилем, отлетела и почти мгновенно вспыхнула.
