«Сгорели заживо»: В Краснодаре авто с ребёнком вспыхнуло после случившегося ДТП

19 ноября 2025, 10:36

В Краснодаре три человека погибли при столкновении и возгорании автомобилей

Фото: Istock/trikolor

В Краснодаре на Ростовском шоссе столкнулись две иномарки. Авария закончилась пожаром и гибелью людей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.





Автомобили загорелись сразу после столкновения. ДТП произошло в центральной части города и спровоцировало многокилометровую пробку.

«После столкновения машины мгновенно охватило пламя. Владелец «бэхи», водитель «джетты» и её ребёнок сгорели заживо», — рассказали очевидцы.

