В Магадане вынесли приговор «диванному» экстремисту за призывы уничтожать русских

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В Магадане приговорили к двум годам лишения свободы мужчину, который активно поддерживал Украину и призывал в своём Telegram-канале «уничтожать русских». Об этом силовых структуры региона сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о 42-летнем жителе Колымы, который активно призывал своих подписчиков-единомышленников «уничтожать русских».
В результате Магаданский городской суд осудил его по статье Уголовного кодекса России о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны. Согласно данной статье, он будет отбывать в местах лишения свободы в течение двух лет, а после освобождения ещё три года не сможет вести деятельность в интернете.
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Анастасия Чинкова