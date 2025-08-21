В Магаданской области поток воды снес автомобильный мост — видео
В Магаданской области мощный поток воды снес автомобильный мост. Дорога была разрушена, когда по ней ехал грузовик с цистерной.
Стихия появилась из-за выпавшей полуторамесячной нормы осадков, обрушившейся на Магаданскую область и соседнюю Якутию. К тому же в последней из-за наводнения отрезанным оказался Оймяконский район. Теперь до ряда населенных пунктов можно добраться только на лодке.
«Спасатели эвакуировали жителей, дома которых затоплены. В селе Сордоннох нет связи и интернета, подмыты три моста. В Томторе нет одной из дорог», — передает telegram-канал Shot.
В Магаданской области затапливает поселки Омсукчан и Сеймчан. Некоторые населенные пункты остались без электричества и связи. Одному из местных жителей пришлось оставить автомобиль в реке и пойти через лес. Там он встретил медведя и, спасаясь от него, пересек разрушенный мост через Мякит. Там уже люди помогли выбраться мужчине.