В Магаданской области поток воды снес автомобильный мост — видео

21 августа 2025, 16:54

Фото: iStock/SDubi

В Магаданской области мощный поток воды снес автомобильный мост. Дорога была разрушена, когда по ней ехал грузовик с цистерной.





Стихия появилась из-за выпавшей полуторамесячной нормы осадков, обрушившейся на Магаданскую область и соседнюю Якутию. К тому же в последней из-за наводнения отрезанным оказался Оймяконский район. Теперь до ряда населенных пунктов можно добраться только на лодке.





«Спасатели эвакуировали жителей, дома которых затоплены. В селе Сордоннох нет связи и интернета, подмыты три моста. В Томторе нет одной из дорог», — передает telegram-канал Shot.