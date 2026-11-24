В Магаданской области при перевозке пропало золото на сумму полмиллиарда рублей
Золотодобывающая компания «Берелех» подала в Арбитражный суд Магаданской области иск к региональному Управлению Спецсвязи из-за утраты золота при перевозке. Об этом сообщается в официальном канале суда на платформе MAX.
Уточняется, что в сентябре 2026 года представители Спецсвязи приняли у компании груз с драгоценными и редкоземельными металлами для доставки в другие регионы страны. Позже отправителя уведомили о том, что часть груза пропала. По оценке компании «Берелех», стоимость утраченных драгметаллов составила более 591 миллиона рублей.
Руководство золотодобывающего предприятия направило в адрес Управления Спецсвязи претензию с требованием возместить материальный ущерб, однако в досудебном порядке стороны не договорились. Помимо компенсации утраченного груза, истец требует взыскать с ответчика провозную плату свыше 215 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,846 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначили на 16 декабря 2026 года.
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