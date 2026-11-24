24 ноября 2026, 06:01

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Золотодобывающая компания «Берелех» подала в Арбитражный суд Магаданской области иск к региональному Управлению Спецсвязи из-за утраты золота при перевозке. Об этом сообщается в официальном канале суда на платформе MAX.