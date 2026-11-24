Пульмонолог объяснил, почему человек может не догадываться, что у него астма
Человек часто может не подозревать, что болен астмой, поскольку заболевание не всегда проявляется приступами удушья. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пульмонолог Александр Пальман.
Врач отметил, что распространённое представление об астме как о состоянии, которое обязательно сопровождается приступами удушья, скорой помощью и инвалидностью, ошибочно. Болезнь может проявляться лишь небольшим подкашливанием, которое человек принимает за бронхит или затяжной кашель после простуды. Из-за этого люди могут годами не обращаться к врачу.
Диагноз «бронхиальная астма» ставят при специфическом воспалении в бронхах — аллергическом или неаллергическом, — которое приводит к их повышенной чувствительности. Первые признаки болезни чаще появляются у детей и подростков, но иногда астма может начаться в 30–40 лет или даже в преклонном возрасте.
В материале подчеркивается, что около восьми миллионов россиян живут с астмой без диагноза. Среди симптомов, с которыми стоит обратиться к врачу, выделяют одышку, кашель и выделение мокроты. Хотя полностью излечить астму современная медицина пока не может, болезнь эффективно контролируется, и человек ведёт обычную жизнь. Главное — вовремя обратиться в больницу.
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