24 ноября 2026, 04:32

Пульмонолог Пальман: Астма не всегда проявляется приступами удушья

Фото: iStock/Stephane Bureau du Colombier

Человек часто может не подозревать, что болен астмой, поскольку заболевание не всегда проявляется приступами удушья. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пульмонолог Александр Пальман.