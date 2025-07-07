Появились кадры с места взрыва у ТЦ «Малина» в Рязани
Видео с места взрыва около рязанского торгового центра «Малина» опубликовал ТАСС в понедельник, 7 июля.
На кадрах можно увидеть машины оперативных служб. На Соборной улице, где в результате трагедии погиб один человек, сейчас работает Следственный комитет. В правительстве региона рассказали, что, по предварительной информации, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с боевой гранатой. <br>
Сообщается о пятерых пострадавших, четверых из которых госпитализировали. Медики оценивают их состояние, как средней тяжести. Региональная прокуратура проводит проверку. О взрыве в игровом кафе Game Loft стало известно несколько часов назад.
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