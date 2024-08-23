На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
На Запорожской атомной электростанции под действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Об этом информирует официальный Telegram-канал ЗАЭС.
Отмечается, что отключение произошло утром 23 августа. Согласно информации источника, питание на нужды станции было набрано от линии 750 кВ «Днепровская.
На данный момент все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности. Уточняется, что радиационный фон не превышает естественных значений.
Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил боеприпас на дорогу, идущую вдоль внешнего периметра Запорожской атомной электростанции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На данный момент все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности. Уточняется, что радиационный фон не превышает естественных значений.
Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил боеприпас на дорогу, идущую вдоль внешнего периметра Запорожской атомной электростанции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова