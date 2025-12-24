В Магнитогорске осудят мужчину за изнасиловании 13 девочек

24 декабря 2025, 11:58

Фото: iStock/utah778

Следственный комитет России по Челябинской области сообщил, что уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины из Магнитогорска направлено в суд. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13 несовершеннолетних и использовании детей для изготовления порнографических материалов.