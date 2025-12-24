В Магнитогорске осудят мужчину за изнасиловании 13 девочек
Следственный комитет России по Челябинской области сообщил, что уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины из Магнитогорска направлено в суд. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13 несовершеннолетних и использовании детей для изготовления порнографических материалов.
По информации регионального СК, с апреля 2012 года по август 2019 года обвиняемый неоднократно совершал преступления в отношении 12 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. В октябре 2024 года в следственные органы поступило новое заявление о противоправных действиях в отношении 13-летнего подростка.
Подозреваемого установили по номеру телефона, после чего проверка показала его причастность к ранее совершённым преступлениям. Все 12 потерпевших опознали обвиняемого.
Следствие утверждает, что доказательная база достаточна, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
