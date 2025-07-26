В Ленобласти строитель своим ключом открыл чужую квартиру и испугался голой хозяйки
Ночью 22 июля жительница многоквартирного дома в посёлке Бугры проснулась от непонятного шума. Женщина, находясь в одном нижнем белье, увидела незнакомых мужчин и пришла в ужас. Тем временем неизвестные, чего-то испугавшись, быстро покинули квартиру. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По предоставленным данным, супружеская пара приобрела квартиру в ЖК «Новые горизонты». Семья заселилась сразу, но замки не поменяла. Оказалось, что мужчины, жутко напугавшие хозяйку квартиры, пришли для того, чтобы поменять окна.
Супруг потерпевшей женщины при обращении к прорабу узнал, что у рабочих есть ключи от квартир и работа ночью — это обычная практика. Сразу же после случившегося пара забрала все дубликаты ключей, заменила замки и подала заявление в полицию.
Ранее сообщалось об инциденте в Тамбовской области, где женщина вызвала полицию из-за упавшего на нож пьяного соседа. Отмечается, что мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии с множественными колото-резаными ранами.
Читайте также: