В Ленобласти строитель своим ключом открыл чужую квартиру и испугался голой хозяйки

26 июля 2025, 16:41

Жительница Ленобласти пришла в ужас от вторжения в свою квартиру незваных гостей

Фото: Istock/SeventyFour

Ночью 22 июля жительница многоквартирного дома в посёлке Бугры проснулась от непонятного шума. Женщина, находясь в одном нижнем белье, увидела незнакомых мужчин и пришла в ужас. Тем временем неизвестные, чего-то испугавшись, быстро покинули квартиру. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.