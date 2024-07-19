В Магнитогорске в реке нашли пакет с женским телом

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В реке Урал в Магнитогорске полицейские обнаружили мусорный пакет с женским телом. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что в найденном пакете была обнаружена 31-летняя женщина с множественными травмами головы. Руки и ноги жертвы были связаны, на голове находился пакет. К мусорному мешку был прикреплён груз.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Издание Ura.ru также сообщает, что пострадавшая пострадала порядка месяца назад. Она занималась мошенничеством и имела много неприятелей. Предполагается, что расправиться в ней могли те, кого она обманула.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Издание Ura.ru также сообщает, что пострадавшая пострадала порядка месяца назад. Она занималась мошенничеством и имела много неприятелей. Предполагается, что расправиться в ней могли те, кого она обманула.
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Анастасия Чинкова