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В Магнитогорске в реке нашли пакет с женским телом

19 июля 2024, 11:11
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В реке Урал в Магнитогорске полицейские обнаружили мусорный пакет с женским телом. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что в найденном пакете была обнаружена 31-летняя женщина с множественными травмами головы. Руки и ноги жертвы были связаны, на голове находился пакет. К мусорному мешку был прикреплён груз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.



Издание Ura.ru также сообщает, что пострадавшая пострадала порядка месяца назад. Она занималась мошенничеством и имела много неприятелей. Предполагается, что расправиться в ней могли те, кого она обманула.

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#следственный комитет
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На российском пляже мигрант спустил штаны перед девочкой
На пляже в Приморском районе Петербурга задержали мигранта со спущенными штанами
19 июля 2024, 11:47

Фото: iStock/Fedorovekb

У реки Глухарка в Приморском районе Санкт-Петербурга отец семилетней девочки задержал мужчину с расстёгнутой ширинкой. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Поданным издания, родитель отпустил девочку в туалет. Она прибежала к отцу и рассказала про пугающего человека в кустах.

Мужчина отправился проверить их. Там он обнаружил 36-летнего Зарылбека. Мигрант спешно застёгивал штаны. Отец набросился на него с кулаками. Произошла драка, которая перетекла на перекрёсток Оптиков и Шуваловского проспекта.

Через некоторое время Зарылбека забрали в полицейский участок. У иностранца проверили документы и оформили административный протокол за нарушение миграционных законов. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и выдворении мигранта с территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы. Девочка рассказала, что растление началось в сентябре 2019 года. Продолжалось по декабрь прошлого года. Мужчина регулярно приставал к ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы
19 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/SB Arts Media

В Подмосковье 66-летнего директора крупного завода заподозрили в растлении падчерицы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, показания на отчима дала 14-летняя девочка. Она рассказала, что растление началось в сентябре 2019 года. Продолжалось по декабрь прошлого года. Мужчина регулярно приставал к ней. Психолог подтвердила показания подростка.

Директор завода не признал вину. В скором времени мужчине будет проведена специальная экспертиза.

Ранее житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери. Фигурант был отправлен в изолятор на два месяца.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство мамы и отчима. Артём Миссюра с января по июнь 2024 подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Он надеялся, что отчим и мать умрут от их употребления. Предварительно, мужчина хотел забрать себе несколько квартир родных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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В Красноярске дети мигрантов унизили восьмилетнего мальчика
19 июля 2024, 11:05

Фото: istockphoto / MarkPiovesan

В Красноярске дети мигрантов поставили восьмилетнего мальчика на колени и заставили извиняться.
Происходящее унижение мигранты сняли на видео. Об этом рассказала мать ребенка в беседе с ТВК. 15 июля сын женщины и его друг, дошкольник, гуляли на улице, когда к ним подошла группа детей-мигрантов в возрасте до 12 лет. Начался конфликт, в ходе которого дети начали обзывать друг друга.

«В какой-то момент группа детей окружила сына женщины и его друга, и они начали преследовать их. Дети поймали мальчиков, поставили на колени и заставили просить прощения. Этот инцидент попал на камеру видеонаблюдения. По словам матери мальчика, двое детей-приезжих также снимали происходящее на видео и угрожали выложить запись на YouTube. Один из них спрашивал: «Будем ли мы сейчас избивать их?» — и просил ставить лайки», — сообщила она.

Двое подростков, которые проходили мимо, вмешались в ситуацию. Они услышали голоса местных жителей и подошли к ним. После этого подростки убежали.

В настоящий момент, сын женщины боится выходить на прогулку. Она написала заявление в полицию, где подтвердили проведение проверки. Мать восьмилетнего мальчика из группы мигрантов написала встречное заявление о причинении ее сыну "телесных повреждений".

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#дети
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#женщины
#youtube
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#мигранты
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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении
19 июля 2024, 10:17

Фото: iStock/Diy1

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, передает ТАСС.
Уточняется, что крушение воздушного судна произошло на территории Котайкской области Армении. По данным пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, в результате авиакатастрофы два человек погибли.

Отмечается, что упавший борт был учебно-тренировочным.

Ранее сообщалось, что 18 июля самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. По данным Росавиации, признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска.

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#крушение
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Директор магазина из Подмосковья покупал девочкам мороженое, а потом показывал член
SHOT: Мужчина раздавал девочкам мороженое, а потом показывал им половой орган
19 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/Stivog

Директор подмосковного супермаркета купил маленьким девочкам мороженое, после чего показал им свой половой орган. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Королёве. Во время прогулки две девочки остановились у автомата с напитками возле продуктового магазина. Вскоре к ним подошёл сотрудник супермаркета и спросил, чего они хотят. Школьницы ответили: «Мороженое». Мужчина сказал, что они могут выбрать любое мороженое.

На кассе директор супермаркета оплатил десерт и пошёл за ними на улицу. Девочки пришли на детскую площадку, которая находилась за магазином. Через некоторое время к ним подошёл тот самый директор продуктового и сказал: «Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть». После чего снял штаны и показал пенис.

Пятиклассницы сильно испугались, убежали и пожаловались родителям. 60-летний педофил задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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#девочка
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ФСБ России предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
19 июля 2024, 10:07

Фото: iStock/shironosov

ФСБ России предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что теракт планировался выходцем из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещённой в России международной террористической группировки.

В ФСБ уточнили, что террорист посягнул на верность главарю группировки и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры Ессентуков. Для взрыва готовилось самодельное устройство.

Задержанный изучил автовокзал Ессентуков, вычислил время массового скопления людей и выбрал место для размещения взрывного устройства.

После теракта мужчина планировал бежать в Сирию, где собирался вступить в террористическую организацию.

Сотрудники ФСБ оперативно задержали террориста, провели обыски по месту его жительства, где обнаружили материалы террористической направленности.

Следственное подразделение ФСБ РФ возбудило уголовное дело о теракте.

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#уголовное автовокзал
#террористы
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Российский боец ММА напал на туриста в аэропорту Внуково
19 июля 2024, 10:01

Фото: istockphoto / globalmoments

Российский боец ММА Александр Ларкин повздорил с туристом в аэропорту Внуково.
Боец Ларкин поссорился с мужчиной и его семьёй из-за того, что они не давали проехать ему с друзьями по дороге для VIP-пассажиров на гольф-каре до борта.

«Сначала между сторонами произошёл словесный конфликт, который позже перерос в драку. В ходе конфликта Ларкин пустил в ход кулаки. Бойца и водителя гольф-кара задержали, у них взяли показания и отпустили домой», — сообщили в RT.

Ларкин — спортсмен промоушена RCC Hard, выступающий в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА за то, что он пнул ринг-гёрл.

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#конфликт
#гольф
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#борьба
#внуково
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Бывшего зама Жириновского арестовали за торговлю должностями в Думе
19 июля 2024, 09:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Экс-депутат Госдумы, член партии ЛДПР Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого районного суда Москвы.
Согласно информации следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем он мог за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве лица в качестве помощника парламентария.

Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 17 сентября текущего года. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.

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#трудоустройство
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Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом маму и отчима
19 июля 2024, 09:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство мамы и отчима. Об этом пишет «МК».
Артём Миссюра с января по июнь 2024 подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Он надеялся, что отчим и мать умрут от их употребления. Предварительно, мужчина хотел забрать себе несколько квартир родных.

Родители обратились в больницу. Врачи не смогли установить причины ухудшения здоровья. Семейная пара написала заявление в полицию. Оперативники установили скрытую камеру в квартире. У них получилось заснять, как Артём кладёт сильнодействующее химвещество в продукты.

Мужчину задержали. На допросе он дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что на 11 лет строгого режима осудили мужчину в Красноярске за то, что он сбросил свою малолетнюю подругу с 13 этажа во время застолья. С утра в районе семи часов пьяный злоумышленник начал проявлять повышенное внимание к пострадавшей, при том, что пришел с другой спутницей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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