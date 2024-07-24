В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда

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В Волгоградской области девочка наглоталась крысиного яда. Об этом пишет «Новости Волгограда».
Сообщается, что родители взяли ребенка в гости к родственникам в частный дом, где она и употребила отраву. Девочка госпитализирована в отделение острых отравлений, её состояние удовлетворительное. Доза попавшего в организм яда не представляет угрозы для жизни.
Ранее сообщалось, что многодетная мать заставила своего сына выпить моющее средство. Инцидент произошел в Красноярском крае. Женщина пришла домой пьяная. Ребенок сделал ей замечание. В ответ она ударила мальчика кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.
В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что многодетная мать заставила своего сына выпить моющее средство. Инцидент произошел в Красноярском крае. Женщина пришла домой пьяная. Ребенок сделал ей замечание. В ответ она ударила мальчика кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.
В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова