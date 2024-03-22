В Махачкале Cadillac сбил женщину и её сына, мальчик в итоге погиб на месте

Фото: iStock/Motortion
В Махачкале автомобиль Cadillac сбил женщину с ребёнком около торгового центра, мальчик в итоге скончался прямо на месте ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Машина, за рулём которой находился человек по имени Арес, налетела на пешеходов около ТЦ «Караман». Мать ребёнка без сознания увезли в больницу.
Как удалось выяснить каналу, водителем Cadillac, которого задержали пьяным, был бывший омоновец, которого совсем недавно уволили из правоохранительных органов.
Ранее «Радио 1» сообщило, что пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове. Двадцатилетний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил покатать друзей на своём ВАЗ 2114. По данным следствия, вместе с водителем в автомобиле находилось еще четыре человека. Подъезжая к улице Вали Голубевой, юный лихач не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.
Читайте также:
Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове
МВД: В ДТП в Челябинской области погибли супруги и двое детей
В ДТП в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец
Как удалось выяснить каналу, водителем Cadillac, которого задержали пьяным, был бывший омоновец, которого совсем недавно уволили из правоохранительных органов.
Читайте также:
Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове
МВД: В ДТП в Челябинской области погибли супруги и двое детей
В ДТП в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец
Артем Путинцев