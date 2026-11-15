В Махачкале дерево рухнуло на мужчину
В парке имени 50-летия Октября в Махачкале на мужчину упало дерево — пострадавшего госпитализировали. Об этом пишет РИА Дагестан.
Прокуратура Советского района Махачкалы начала проверку по факту травмирования мужчины, сообщает пресс-служба городской мэрии. Пострадавшего доставили в одну из городских клиник. Медики оказывают ему необходимую помощь и обеспечивают надлежащий уход.
В больнице находятся представители администрации — начальник городского Управления ЖКХ Уллубий Адаев и руководство МБУ «Дирекция парков и скверов». На место происшествия выехал первый заместитель главы города Гаджимурад Муртузалиев.
Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. Ведомство также даст оценку действиям ответственных служб.
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