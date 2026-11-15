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В Махачкале дерево рухнуло на мужчину

В Махачкале прокуратура начала проверку после падения дерева на мужчину
Фото: istockphoto/Iulianna Est

В парке имени 50-летия Октября в Махачкале на мужчину упало дерево — пострадавшего госпитализировали. Об этом пишет РИА Дагестан.



Прокуратура Советского района Махачкалы начала проверку по факту травмирования мужчины, сообщает пресс-служба городской мэрии. Пострадавшего доставили в одну из городских клиник. Медики оказывают ему необходимую помощь и обеспечивают надлежащий уход.

В больнице находятся представители администрации — начальник городского Управления ЖКХ Уллубий Адаев и руководство МБУ «Дирекция парков и скверов». На место происшествия выехал первый заместитель главы города Гаджимурад Муртузалиев.

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. Ведомство также даст оценку действиям ответственных служб.

Никита Кротов

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