В Махачкале дерево рухнуло на мужчину

15 ноября 2026, 22:45

В Махачкале прокуратура начала проверку после падения дерева на мужчину

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В парке имени 50-летия Октября в Махачкале на мужчину упало дерево — пострадавшего госпитализировали. Об этом пишет РИА Дагестан.