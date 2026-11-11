В Сочи крупное дерево упало на рейсовый автобус с пассажирами
В микрорайоне Кудепста в Сочи на автобус с пассажирами упало дерево
В микрорайоне Кудепста города Сочи крупное дерево упало на рейсовый автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
По данным канала, инцидент произошел вечером на спуске в микрорайон со стороны Адлера. Несмотря на повреждения кузова автобуса, никто из находившихся в салоне не пострадал — пассажиры лишь испугались.
На месте происшествия работают экстренные службы. Движение по данному участку дороги перекрыто.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре машину смяло после удара о дерево. Мужчина не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и врезался.
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