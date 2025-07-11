Экс-гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мансуров задержан за взятку
За взятку задержан бывший гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров. Как пишет Baza, речь идет о получении взятки в особо крупном размере.
Данные подтвердил адвокат Мансурова Владислав Живаев. От остальных комментариев защита отказалась. Мансуров стал руководителем предприятия в мае 2022 года, а через год оставил пост.
Обозреватели отмечают, что в последнее время задержанный был замдиректора «Газпром межрегионгаз Уфа» по работе с органами власти.
Ранее сообщалось , что россиянину грозит смертная казнь за торговлю наркотиками на тайском Пхукете. Мужчину задержали вместе с подельниками. Анализы показали наличие запрещенных веществ в организме у троих фигурантов.
Читайте также: