Экс-гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мансуров задержан за взятку

Фото: istockphoto/Dzurag

За взятку задержан бывший гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров. Как пишет Baza, речь идет о получении взятки в особо крупном размере.



Данные подтвердил адвокат Мансурова Владислав Живаев. От остальных комментариев защита отказалась. Мансуров стал руководителем предприятия в мае 2022 года, а через год оставил пост.

Обозреватели отмечают, что в последнее время задержанный был замдиректора «Газпром межрегионгаз Уфа» по работе с органами власти.

Ранее сообщалось , что россиянину грозит смертная казнь за торговлю наркотиками на тайском Пхукете. Мужчину задержали вместе с подельниками. Анализы показали наличие запрещенных веществ в организме у троих фигурантов.

Никита Кротов

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