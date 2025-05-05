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В Махачкале ликвидирован один из нападавших на сотрудников ДПС, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
«Один из нападавших ликвидирован. Информация по остальным уточняется», — написала она.
В понедельник в Махачкале разразилась перестрелка, ставшая шокирующим событием для города. По информации, озвученной главой Дагестана Сергеем Меликовым, водитель автомобиля открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить его транспортное средство.
По предварительным данным, предоставленным МВД региона, в результате этого нападения погибли полицейские. Злоумышленники сумели скрыться на служебной автомашине, что вынудило власти ввести план «Перехват» для их задержания.
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