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В Махачкале машина с тренером и тремя детьми упала в канал

04 февраля 2024, 14:05
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В столице Дагестана Махачкале Lada Priora, в которой ехали тренер по ММА и три его воспитанника, опрокинулась в канал водоснабжения. Двое детей серьёзно пострадали.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и ушла под воду. Мужчина и 14-летний мальчик смогли выбраться самостоятельно. Двоих других детей вытащили из автомобиля очевидцы происшествия. Мальчики 10 и 12 лет госпитализированы, их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Оба подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдении прав несовершеннолетних.

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#мужчина
#происшествия
#мальчик
#машина
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ФСБ возбудила четыре уголовных дела в отношении экс-депутата ГД Пономарёва*
Дело о госизмене возбуждено ФСБ против экс-депутата Пономарёва*
04 февраля 2024, 13:17

Фото: РИА Новости/Константин Родиков

ФСБ России возбудила несколько уголовных дел в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Об этом РИА Новости сообщил источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что в отношении экс-депутата возбуждены дела о госизмене в виде перехода на сторону противника, об участии в деятельности террористической организации, о публичных призывах в интернете к террористической деятельности, а также деятельности, направленной против безопасности России.

Следователи ФСБ объединили эти дела в одном производстве.

Напомним, что Пономарёв* бежал из России в 2014 году после возбуждения в его отношении уголовного дела о растрате. Сначала он направился в США, а затем – на Украину, где ему было выдано временное, а затем и постоянное гражданство.

В 2022 году экс-депутата Госдумы объявили в розыск и заочно арестовали за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#фсб
#госдума
#депутат
#уголовное дело
#госизмена
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Над Брянской областью сбиты два украинских БПЛА
МО: Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью, никто не пострадал
03 февраля 2024, 22:41

Фото: РИА Новости

Над Брянской областью российскими средствами ПВО сбиты два БПЛА ВС Украины самолётного типа. Об этом Минобороны РФ сообщило в субботу, 3 февраля.
«Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

По словам губернатора Александра Богомаза, в результате уничтожения беспилотников в Брянской области никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

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#вс рф
#пво
#брянская область
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Суд не стал арестовывать врача, насмехавшегося над сыном погибшего участника СВО
Суд Москвы отказал в аресте педиатра, оскорбившей погибшего в СВО отца ребёнка
03 февраля 2024, 22:12

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Москве Тушинский районный суд избрал педиатру Надежде Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий за некорректные высказывания об отце мальчика, участвовавшего в СВО. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Мосгорсуд.
Женщину обвиняют по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России). Отмечается, что педиатра освободили из-под стражи в зале суда.

Обвинение утверждает, что Буянова, находясь в должности врача одной из московских клиник, во время приёма пациента некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в спецоперации. В СМИ также сообщалось, что медик, узнав, что ребёнку не хватает отца, погибшего при исполнении воинского долга, стала насмехаться над ним.

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#врач
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В Москве женщина с тремя детьми разместили мебель и вещи в подъезде
Прокуратура: Женщина с несовершеннолетними детьми съехали из квартиры в подъезд
03 февраля 2024, 20:59

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

В Москве женщина с тремя детьми разместили в подъезде мебель и вещи, съехав из квартиры. В настоящее время столичная прокуратура осуществляет проверку, пишет ТАСС.
Предварительно, женщина и три несовершеннолетних ребёнка разместились в подъезде жилого дома на Тагильской улице, расположив там личные вещи, мебель и предметы первой необходимости.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На контроле прокуратуры также восстановление нарушенных жилищных прав.

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#подъезд
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Число пострадавших при обстреле в Лисичанске возросло до восьми — Минздрав ЛНР
03 февраля 2024, 20:43

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Николай Пащенко сообщил, что количество пострадавших при обстреле ЛНР в субботу, 3 февраля, выросло до восьми человек.
«В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске по состоянию на 19.00 пострадали 8 мирных жителей», — написала она в своём Телеграм-канале.

По словам министра, после оказания медицинской помощи трёх пострадавших отпустили домой, ещё пятеро в настоящее время находятся в медучреждениях.

«Один из них — в тяжелом состоянии, его уже прооперировали военные медики», — добавила Пащенко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что ВС Украины 3 февраля обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. По данным военной комендатуры, под завалами могут находиться около 40 человек.

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#лнр
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#всу
#вс рф
#обстрел
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В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца MMA Мутаева
03 февраля 2024, 20:08

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, пишет РИА Новости.
«Полицейскими был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками уравнения уголовного розыска МВД Дагестана», — проинформировали в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, 31 января вечером на улице Гапцахской в Махачкале злоумышленник не менее семи раз выстрелил в 21-летнего спортсмена. Мутаев скончался по пути в медучреждение от полученных ранений.

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#дагестан
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В Кургане захоронили брошенные гробы с телами
Горадминистрация: на кладбище в Кургане захоронили брошенные гробы с телами
03 февраля 2024, 19:13

Фото: iStock/David_Bokuchava

Тела, найденные в брошенных гробах на кладбище в Кургане, были захоронены. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, в субботу, 3 февраля, издание Ura.ru сообщило, что на кладбище в микрорайоне Зайково в Кургане были обнаружены три трупа в брошенных гробах.

В сообщении администрации отмечается, что было проведено захоронение, поэтому брошенных гробов на курганском кладбище больше нет.

Уточняется, что в данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

В настоящее время профильные ведомства и организации не дали официальных комментариев по поводу деталей произошедшего.

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#курганская область
#проверка
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Полицейские нашли в гараже американца ракету для доставки ядерной боеголовки
03 февраля 2024, 17:36

Фото: iStock/TheaDesign

Полицейские города Белвью в США обнаружили ракету для доставки ядерной боеголовки в гараже американца. Информация следует из сообщения городского отделения полиции.
Отмечается, что в музей ВВС в штате Огайо поступил звонок от мужчины, который захотел пожертвовать вещь, принадлежащую его покойному соседу, который, в свою очередь, приобрёл её на распродаже.

Сотрудники музея обратились в полицию. Тогда в дом к мужчине прибыли полицейские и сапёры. Они выяснили, что в гараже у мужчины хранилась неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie. Она предназначается для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

Полиция сообщает, что ракета не имела топлива и была инертной, поэтому не представляла опасности. Её оставили американцу для проведения реставрации и последующего помещения в музей.

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#полиция
#ракета
#гараж
#музей
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Дипломаты стран НАТО под видом влюблённой пары пытались попасть в закрытый город в РФ
Дипломаты из стран НАТО пытались попасть в закрытый город под Архангельском
03 февраля 2024, 17:18

Фото: iStock/artolympic

Двое дипломатов из стран НАТО, выдавая себя за влюблённую пару, пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в новогоднюю ночь. 31 декабря португалец Мартинес Да Силва и француженка Кассиопе Вьен ехали на такси из Архангельска в Северодвинск. При въезде в город из остановили сотрудники ДПС для проверки документов и разрешения от ФСБ, поскольку открытый въезд в город запрещён. Соответствующего документа от ведомства у людей не было.

Они объяснили, что едут в город для того, чтобы посмотреть северное сияние, а о разрешении якобы не знали.

Изданию стало известно, что гражданка Франции имеет образование в области экономики, политики и общества. Оно специализируется в Центральной и Восточной Европе. Также девушка обучалась в Москве и хорошо владеет русским. Помимо этого, знает ещё пять языков и владеет карате.

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