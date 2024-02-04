В Махачкале машина с тренером и тремя детьми упала в канал

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В столице Дагестана Махачкале Lada Priora, в которой ехали тренер по ММА и три его воспитанника, опрокинулась в канал водоснабжения. Двое детей серьёзно пострадали.
Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдении прав несовершеннолетних.
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Александр Бойцов