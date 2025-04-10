Подростка, зарезавшего десятилетнего мальчика в Подмосковье, арестовали

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Суд арестовал подростка, который зарезал десятилетнего мальчика на детской площадке в селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья. Об этом сообщили в подмосковном главке СК РФ, передаёт РИА Новости.
«Он арестован», — сказали в ведомстве.9 апреля окровавленного ребёнка на детской площадке заметили прохожие. У школьника обнаружили несколько ножевых ранений. Люди остановили скорую помощь, которая проезжала мимо. Однако врачи лишь констатировали смерть мальчика.
Позже по подозрению в убийстве задержали 14-летнего подростка. Он пытался инсценировать нападение на себя. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, а после предъявили обвинение. Задержанный признался в убийстве и раскаялся. 10 апреля его арестовали.
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