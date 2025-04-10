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Подростка, зарезавшего десятилетнего мальчика в Подмосковье, арестовали

Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Суд арестовал подростка, который зарезал десятилетнего мальчика на детской площадке в селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья. Об этом сообщили в подмосковном главке СК РФ, передаёт РИА Новости.
«Он арестован», — сказали в ведомстве.
9 апреля окровавленного ребёнка на детской площадке заметили прохожие. У школьника обнаружили несколько ножевых ранений. Люди остановили скорую помощь, которая проезжала мимо. Однако врачи лишь констатировали смерть мальчика.

Позже по подозрению в убийстве задержали 14-летнего подростка. Он пытался инсценировать нападение на себя. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, а после предъявили обвинение. Задержанный признался в убийстве и раскаялся. 10 апреля его арестовали.

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Президента попросят присвоить Орехово-Зуеву звание «Город трудовой доблести»
10 апреля 2025, 15:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума направит обращение президенту о присвоении Орехово-Зуеву почётного звания «Город трудовой доблести». Такое решение депутаты приняли в ходе 109-го заседания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Предложение поступило от органов местного самоуправления городского округа. Как подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в годы Великой Отечественной войны предприятия и жители города Орехово-Зуево внесли весомый вклад в достижение Победы. В Российской академии наук изучили исторические документы и подтвердили массовый трудовой героизм горожан.
«Они самоотверженно участвовали в строительстве укреплений, выпускали продукцию для фронта и тыла. Из-за нехватки мужчин рабочими на предприятия нанимали женщин и подростков. Они буквально жили у станков – работали по 11 часов при шестидневной рабочей неделе без отпусков. Регулярно перевыполняли план, чтобы помочь Родине скорее одолеть страшного врага. На заводах делали стабилизаторы для мин, стаканы для ручных гранат, плащ-палатки, парашютную ткань и многое другое», –изложил исторические факты председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что город регулярно подвергался бомбардировкам фашисткой авиации. Враг стремился разрушить железнодорожный узел, через который на передовую шли войска, техника и боеприпасы.

Как напомнили в пресс-службе, почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом Президента. Сейчас его носят такие Коломна, Ступино и Подольск.

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Россиянку жёстко избили во Вьетнаме за шутки с подругой на улице
10 апреля 2025, 14:46

Фото: iStock/globalmoments

Россиянку жестоко избили во Вьетнаме из-за того, как она обращалась с подругой. У девушки обнаружили перелом руки в трёх местах и сильные гематомы, из-за которых она теперь не может лежать на спине.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, который связался с пострадавшей Ладой, 8 апреля она гуляла с подругой по Нячангу. Девушки смеялись, что-то обсуждали и в шутку дрались. Когда подруга зашла в магазин, Лада осталась одна на улице. В этот момент к ней подошёл неизвестный русскоговорящий мужчина, который жёстко избил её, предъявляя претензии за неправильное обращение с подругой. После этого он скрылся.

Девушку экстренно госпитализировали в местную клинику, где врачи диагностировали перелом руки в трёх местах, вывих, множество гематом и ссадин. Также ей провели операцию, которая обошлась более чем в 100 тысяч рублей. Теперь пострадавшей нужно ежедневно выплачивать по семь тысяч рублей за курс обезболивающих препаратов.

Местная полиция разыскивает напавшего.

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В Москве парень случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами – видео

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#врачи
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#избиение
#вьетнам
#россия
#туристы
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В Москве парень случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами – видео
Москвич случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами
10 апреля 2025, 14:41

Фото: iStock/globalmoments

В Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии. Об этом пишет официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сотрудники ОМОН «Авангард» Росгвардии остановили компанию из трёх парней и попросили их предъявить документы. Один из задержанных явно очень сильно переживал и крайне неуверенно полез рукой в карман, чтобы вынуть паспорт. Однако вместе с документом достал зацепившийся пакет с белым веществом, который упал прямо в ноги росгвардейцу.

Парня оперативно задержали. Выяснилось, что в пакете находился кокаин весом 0,22 грамма.

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#росгвардия
#наркотики
#задержание
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Три петербуржца попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в квартире
10 апреля 2025, 13:50

Фото: iStock/ SergeyToronto

В петербургском Колпино трех человек госпитализировали в ожоговую реанимацию после взрыва самогонного аппарата в квартире, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Все случилось в доме на улице Братьев Радченко. Очевидцы увидели взрыв, а потом начался пожар.

На место инцидента быстро приехали экстренные службы. Пожар в квартире многоэтажного дома тушили примерно час. Трех пострадавших в тяжелом состоянии передали медикам скорой помощи.

Врачи диагностировали у них ожоги 40% тела, по большей части пострадали конечности, лица и животы. Еще у пострадавших выявили термические ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Ранее сообщалось, что работник московского зоопарка скончался от укуса змеи. Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.

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#врачи
#отравление
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#ожоги
#санкт-петербург
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Сотрудник московского зоопарка умер от укуса змеи
10 апреля 2025, 13:25

Фото: iStock/ Mr-Tigga

Работник московского зоопарка скончался от укуса змеи, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.

Посетители зоопарка вызвали скорую помощь, но медики не успели доставить пострадавшего в больницу. Сергей ушел из жизни в реанимобиле, сообщил Телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей. Несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.

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