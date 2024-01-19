В Туве семья участника СВО из пяти человек отравилась угарным газом, два ребенка погибли

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По данным главы региона, 14-летнюю девочку и месячную малышку врачам не удалось спасти. Родители и брат-первоклассник доставлены в больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Известно, что отец семейства служит по контракту и только вернулся из зоны специальной военной операции.
«Следствию предстоит установить все обстоятельства ЧП. Содействие оказывают представители нашей межведомственной группы по делам несовершеннолетних, которые уточняют все данные о семье. <...> Мы окажем семье всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.
«Поэтому крайне важно продолжить нашу работу по установке пожарных извещателей и датчиков угарного газа», — написал Ховалыг.Читайте также:
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