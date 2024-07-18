Жительница Ижевска задержана за работу на украинские спецслужбы

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Жительница Ижевска была задержана за сбор информации об объектах оборонно-промышленного комплекса для спецслужб Украины. Об этом сообщает управление ФСБ России по Удмуртии.
По имеющейся информации, подозреваемая собирала и передавала данные об объектах оборонно-промышленного комплекса с целью возможного совершения диверсий и террористических актов.
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«Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд принял решение поместить её под стражу в следственный изолятор», — сообщили в ведомстве.
Ранее, 18 июля, в Великом Новгороде был задержан человек по подозрению в государственной измене. Он планировал передать украинским спецслужбам информацию о войсковых частях.
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Мира Полтева