В Махачкале введен режим контртеррористической операции

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В поселке Семендер, Кировского района Махачкалы, был введен режим контртеррористической операции. Об этом рассказали в городской администрации.
«Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района г. Махачкалы», — пишут в telegram-канале.
На данный момент в регионе проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Жителей республики просят соблюдать бдительность и помочь правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом. До отмены КТО на этой территории будут действовать специальные меры и временные ограничения. О причинах введения контртеррористической операции пока не сообщается.
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