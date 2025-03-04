Shot: неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, МВД и ОМОН ведут переговоры

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Неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, пишет Telegram-канал Shot. Уточняется, что МВД и ОМОН ведут переговоры со стрелком на Васильевском острове. Данных о пострадавших пока нет. Со слов очевидцев, улица оцеплена.
Перед этим стало известно о расчленении супругами знакомого в Ленинградской области.
Ранее сообщалось об убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Мужчина стал жертвой нападения у местного кафе. В совершении преступления подозревают местного жителя, который вместе работал с чиновником. Онищенко скончался на месте, его застрелили из охотничьего ружья. Следователи выясняют детали и мотивы произошедшего.
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Ранее сообщалось об убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Мужчина стал жертвой нападения у местного кафе. В совершении преступления подозревают местного жителя, который вместе работал с чиновником. Онищенко скончался на месте, его застрелили из охотничьего ружья. Следователи выясняют детали и мотивы произошедшего.
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Никита Кротов