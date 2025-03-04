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Shot: неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, МВД и ОМОН ведут переговоры

Фото: istockphoto/earlytwenties

Фото: istockphoto/earlytwenties

Неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, пишет Telegram-канал Shot. Уточняется, что МВД и ОМОН ведут переговоры со стрелком на Васильевском острове. Данных о пострадавших пока нет. Со слов очевидцев, улица оцеплена.
Перед этим стало известно о расчленении супругами знакомого в Ленинградской области.

Ранее сообщалось об убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Мужчина стал жертвой нападения у местного кафе. В совершении преступления подозревают местного жителя, который вместе работал с чиновником. Онищенко скончался на месте, его застрелили из охотничьего ружья. Следователи выясняют детали и мотивы произошедшего.

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В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты
В Москве водитель выгнал из такси пассажирку из-за смены способа оплаты
04 марта 2025, 20:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве водитель «Яндекс Такси» силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам пострадавшей, причиной агрессивного поведения водителя стало изменение в приложении способа оплаты на наличные. Спустя несколько минут после начала поездки таксист настоял на немедленном расчете.

Когда пассажирка заявила, что заплатит в конце поездки, мужчина потребовал покинуть автомобиль. Женщина объяснила, что у нее высокая температура. Тогда водитель продолжил поездку, но свернул с маршрута, остановился и вышел на улицу. Уточняется, что таксист хватал кричащую пассажирку и пытался вытащить ее из машины.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Материальный ущерб она оценила в 15 тыс рублей.

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В Ленобласти супруги расчленили знакомого и упаковали останки в чемоданы
04 марта 2025, 15:57

Фото: iStock/tiero

Опубликовано видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленинградской области.
«26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что 1 марта останки обнаружил житель Санкт-Петербурга, который купался в реке. Полицейские установили личность убитого и быстро нашли подозреваемых в убийстве. Их задержали в Петрозаводске.



Ранее стало известно о задержании супружеской пары, подозреваемой в убийстве и расчленении тела знакомого. Позже выяснилось, что жена ранее была мужчиной по имени Аркадий, который несколько лет назад сменил пол* и с тех пор везде преподносил себя как даму, говоря о себе в женском роде.

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На Алтае главу района застрелили при выходе из кафе: что известно, кто причастен, за что на самом деле убили Николая Онищенко
04 марта 2025, 13:25

Николай Онищенко (Фото: Телеграм @onishhenko_na)

Глава Завьяловского района Алтайского края был застрелен при выходе из кафе, сообщает Следственный комитет. Подозреваемый в преступлении — местный житель, который ранее работал вместе с Николаем Онищенко и был его подчиненным. Подробности читайте в материале «Радио 1».

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района: что известно


Алтайский чиновник Николай Онищенко стал жертвой нападения у местного кафе. По информации ряда телеграм-каналов, он был застрелен из охотничьего ружья и скончался на месте происшествия. Стрелок после инцидента был доставлен в реанимацию. На месте работают следственные группы, которые выясняют детали и мотивы произошедшего.

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Что известно об убийце Николая Онищенко: личность, мотивы


Убийцей главы района оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. По данным SHOT, 45-летний Фенин выслеживал Онищенко около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30. Оружие зарегистрировано на Фенина. По одной из версий, между ними произошел конфликт, который они не смогли разрешить.

Фенин ранее возглавлял комитет по делам молодежи в Завьяловском районе, активно занимался спортом и был призером соревнований по настольному теннису. По информации телеграм-канала Baza, Фенин прежде работал в подчинении у Онищенко.

Фото: iStock/nixki

Николай Онищенко: биография, карьера


Николай Анатольевич Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. В 1999 году он окончил Барнаульский юридический институт МВД России, получив диплом по специальности «Юриспруденция». Свою трудовую карьеру Николай начал в 1990 году в качестве тракториста-машиниста в совхозе. В 1991 году он был призван на службу в Вооруженные силы РФ.

В 1994 году Онищенко поступил на работу в Романовское отделение внутренних дел в качестве милиционера конвойного отделения. С августа 1996 года его карьера продолжилась в Завьяловском районе, где он занял должность оперуполномоченного уголовного розыска в отделе внутренних дел.

В 1998 году Николай был переведен на должность начальника отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского района. С 2004 по 2011 годы он возглавлял ОВД Завьяловского района, а затем стал начальником межмуниципального отдела МВД России «Кулундинский». С 2017 по 2022 годы Онищенко снова возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Завьяловский».

В октябре 2022 года он был избран главой Завьяловского района на собрании депутатов. В общей сложности за время своей службы Николай Онищенко получил более 40 различных поощрений.

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#стрельба
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RT: после нападения на бизнесмена Матуса возбудили уголовное дело
04 марта 2025, 12:50

Фото: iStock/sqback

После нападения на бизнесмена Андрея Матуса, который публиковал свидетельства о причастности Леонида Невзлина* к серии преступлений против бежавших из России оппозиционеров, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает RT после беседы с предпринимателем.
По его словам, нападение произошло накануне, 2 марта, на парковке одного из ресторанов на Новорижском шоссе, где он собирался встретиться со своим адвокатом.
«К 39-летнему предпринимателю подбежал неизвестный с криком «Ты с первого раза не понял?!» и, распылив перед ним перцовый баллончик, ударил Матуса в лицо, а затем вытащил у него из кармана телефон Samsung Fold и скрылся с ним. После этих действий нападавший выкрикнул: «Привет тебе от Невзлина, в следующий раз завалим!» и скрылся», — говорится в материале.
Матус отметил, что в больнице зафиксировали причиненные ему травмы, также он написал заявление в полицию. Уголовное дело уже возбудили, а следственные действия продолжались до двух часов ночи, добавил бизнесмен.

Предприниматель заявил, что у полицейских есть видео с моментом нападения, но считает, что быстро поймать виновника вряд ли получится, так как тот был в маске.

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*Лицо, признанное иностранным агентом
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Главу администрации Завьяловского района Онищенко застрелили в Алтайском крае
04 марта 2025, 12:25

Фото: iStock/Fedorovekb

В Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.
«Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Онищенко погиб на месте. По данным канала «112», чиновника застрелили из охотничьего ружья.

Отмечается, что по подозрению в убийстве по горячим следам полицейские задержали местного жителя Анатолия Фенина. Сейчас силовики устанавливают мотив и все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. На месте убийства работает следственная группа.

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