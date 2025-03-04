Shot: неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, МВД и ОМОН ведут переговоры

После нападения на бизнесмена Андрея Матуса, который публиковал свидетельства о причастности Леонида Невзлина* к серии преступлений против бежавших из России оппозиционеров, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает RT после беседы с предпринимателем.