В московскую больницу попал избитый искусственным членом мужчина

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В Москве мужчину избили резиновым членом, после чего тот попал в больницу. Странное побоище произошло в районе Западное Дегунино, где группа молодых людей решила организовать некое мероприятие. Зачем для этого понадобились имитаторы детородных органов, не сообщается.
В ходе развлекательного мероприятия что-то пошло не так, завязалась ссора, которая переросла в драку. Одни из участников, 19-летний парень, набросился на приятеля с искусственным фаллосом в руках, сообщает 20 августа канал 112.
Избитый членом мужчина помимо медиков обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по 119 статье УК – угроза убийством. Степень тяжести побоев определяют эксперты.
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