В Махачкале завели дело после массовой драки подростков
В Махачкале возбуждено уголовное дело после массовой драки с участием подростков. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.
По данным следствия, вечером 16 марта группа несовершеннолетних устроила конфликт в общественном месте, который перерос в драку. Участники применяли насилие, нанося друг другу удары руками и ногами.
Дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. В результате инцидента один из подростков получил телесные повреждения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности и роль каждого участника конфликта.
