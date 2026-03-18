В Подмосковье семья с младенцем погибла из-за неисправности водонагревателя

Фото: Istock/Anna Markina

В городе Дзержинский Московской области нашли тела трёх человек в квартире. Среди погибших — трёхмесячный ребёнок. Подробности приводит пресс-служба региональной прокуратуры.



Трагедия произошла на улице Спортивная. Тела супругов и их младенца обнаружили днём 17 марта. Внешних признаков насильственной смерти на погибших специалисты не зафиксировали.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что в квартире работала неисправная газовая колонка. Установлено, что из-за деформации котла угарный газ попал в воздух. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Люберецкая городская прокуратура взяла расследование под особый контроль.

Ранее в Самарской области три человека погибли в результате отравления парами метана.

Ольга Щелокова

