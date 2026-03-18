В Подмосковье семья с младенцем погибла из-за неисправности водонагревателя
В городе Дзержинский Московской области нашли тела трёх человек в квартире. Среди погибших — трёхмесячный ребёнок. Подробности приводит пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия произошла на улице Спортивная. Тела супругов и их младенца обнаружили днём 17 марта. Внешних признаков насильственной смерти на погибших специалисты не зафиксировали.
Во время осмотра места происшествия выяснилось, что в квартире работала неисправная газовая колонка. Установлено, что из-за деформации котла угарный газ попал в воздух. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Люберецкая городская прокуратура взяла расследование под особый контроль.
Ранее в Самарской области три человека погибли в результате отравления парами метана.
