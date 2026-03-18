Похититель 9-летней школьницы из Смоленска покончил с собой в СИЗО
43-летнего Сергея Грищенкова, обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, нашли мёртвым в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Тело обнаружили ночью в камере следственного изолятора. По предварительным сведениям, мужчина покончил с собой.
Напомним, что в конце февраля Грищенков похитил третьеклассницу Сашу. Ребёнка искали трое суток. Девочку нашли недалеко от дома — всё это время похититель удерживал её в квартире своей сожительницы и представлял соседям как племянницу.
Объяснять мотивы поступка Сергей не стал. Сообщается, что в 2021 году сотрудники правоохранительных органов задерживали Грищенкова за распространение наркотиков — в его машине нашли свёрток с синтетическим веществом.
