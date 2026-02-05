Достижения.рф

В Майами задержали 71-летнего россиянина, который 16 лет терроризировал город

Фото: iStock/Ocskaymark

В США задержали 71-летнего пенсионера из России Вячеслава Михайлова, который на протяжении 16 лет регулярно устраивал конфликты с жителями Майами и неоднократно попадал под арест. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT,



Мужчину задержали после очередного дебоша: он в нетрезвом виде сел за руль, подрезал на дороге 79-летнего американца, после чего оба вышли из машин возле русского магазина «Матрёшка». Там завязалась перепалка, в ходе которой Михайлов несколько раз ударил пожилого мужчину по лицу.

После этого он поехал на местный рынок, который был закрыт. Пенсионер выломал дверь, украл продукты и уехал домой.

Позже к нему приехала полиция. Михайлову предъявили обвинения по трём статьям:

  • нанесение тяжкого вреда лицу старше 65 лет,
  • незаконное проникновение,
  • вождение в состоянии опьянения.
Сообщается, что по делу об избиении пожилого человека ему отказали в выходе под залог. По двум другим эпизодам он смог выйти, заплатив в общей сложности 800 долларов. Теперь россиянину грозит до 30 лет тюрьмы и штраф до 10 тысячи долларов
Иван Мусатов

